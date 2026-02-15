derbyderbyderby streaming Girona-Barcellona, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Girona-Barcellona, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Non perdere Girona-Barcellona: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live
Lorenzo Maria Napolitano
Girona-Barcellona chiude la ventiquattresima giornata de LaLiga. All'Estadio Municipal de Montilivi si presenta la corazzata di Hansi Flick, reduce dalla pesantissima sconfitta subita sotto i colpi dell'Atlético Madrid in Coppa del Re. I Blaugrana affronteranno il Girona lunedì alle 21:00: per scoprire come vedere la partita gratuitamente, continua a leggere l'articolo.

Hai tre possibilità per vedere Girona-Barcellona in streaming gratis

Dove vedere Girona-Barcellona in diretta TV e streaming gratis

Girona-Barcellona sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Come accedere allo streaming:

  • Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

  • Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

  • Cerca Girona-Barcellona sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

    • Il momento di forma delle due squadre

    Il Girona non è riuscito ad affrontare la stagione corrente con la stessa forza ed energia dell'ultima, ed infatti occupa le posizioni della medio-bassa classifica. Ha soli quattro punti di vantaggio sulla zona retrocessione, ma gli ultimi risultati consegnano morale e fiducia alla formazione di Muñoz: sono infatti otto i punti conquistati nelle ultime cinque partite, in cui è stata rimediata una sola sconfitta.

    Dal canto suo il Barcellona ha l'obiettivo di riprendersi dopo la pesante sconfitta in Copa del Rey. Ma, la squadra catalana, ha anche il compito di tornare in cima alla classifica dopo la convincente vittoria del Real Madrid sulla Real Sociedad. Con Arbeloa, i Blancos sono tornati a macinare punti e la formazione di Flick non può permettersi passi falsi.

    Le probabili formazioni di Girona-Barcellona

    I padroni di casa approcciano la sfida con un 4-3-3, in cui i riferimenti offensivi sono Tsygankov, Vanat e Gil. Il Barcellona invece fa ancora i conti con l'assenza di Pedri nella zona nevralgica del campo, e schiera un 4-2-3-1 con Casado e Fermin tra la difesa ed il reparto avanzato.

    Girona (4-3-3): Gazzaniga; Rincon, Reis, Blind, Martinez; Martin, Beltran, Lemar; Tsygankov, Vanat, Gil. Allenatore: Michel.

    FC Barcellona (4-2-3-1): J.Garcia; Kounde, Cubarsi, E.Garcia, Balde; Casado, Fermin; Yamal, Bernal, Ferran; Lewandowski. Allenatore: Flick.

