Girona-Espanyol: dove vedere la partita in diretta TV e in streaming LIVE

Il centrocampo sarà un crocevia fondamentale della gara: Yangel Herrera e Ivan Martin da una parte, Pol Lozano ed Edu Exposito dall’altra.

Stefano Sorce 25 settembre 2025 (modifica il 25 settembre 2025 | 17:24)

Venerdì 26 settembre 2025 alle ore 21:00, l'Estadi Municipal de Montilivi sarà il palcoscenico della sfida tra Girona ed Espanyol, valida per la settima giornata di La Liga. Una partita che mette di fronte due squadre agli antipodi per stato di forma: il Girona, reduce da un periodo nerissimo, e l'Espanyol, che invece si presenta con fiducia e solidità.

Il match, in programma venerdì 26 settembre alle ore 21.00, sarà visibile anche su Dazn e sulla relativa applicazione.

Il momento delle due squadre — La squadra di Michel non vince da sei turni e nelle ultime giornate ha collezionato risultati pesanti, con ben 16 gol incassati: basti pensare agli 0-4 subiti in casa dal Levante e al pesantissimo 5-0 sul campo del Villarreal. Piccoli segnali positivi sono arrivati nell’ultimo turno, con il pareggio per 1-1 al San Mames contro l’Athletic Bilbao, ma le difficoltà restano evidenti. La difesa, guidata da Daley Blind, non dà garanzie, mentre l’attacco con Lemar, Miovski e Tsygankov fatica a concretizzare.

L’Espanyol, al contrario, ha iniziato la stagione con passo deciso: 11 punti raccolti in sei giornate e un reparto offensivo che funziona, con Kike Garcia e Javi Puado ben supportati da Jofre Carreras. Martedì è arrivato un pareggio spettacolare per 2-2 contro il Valencia, conferma di una squadra capace di segnare con continuità. La difesa, sostenuta dalla fisicità di Cabrera e Miguel Rubio, si dimostra solida soprattutto sulle palle inattive, un’arma che potrebbe pesare contro un Girona molto fragile in queste situazioni.

Le probabili formazioni di Girona-Espanyol — Girona (4-5-1): Gazzaniga, Rincon, Reis, Blind, Moreno, Ounahi, Witsel, Martin, Asprilla, Gil, Vanat. Allenatore: Michel.

Espanyol (4-2-3-1): Dmitrovic, El Hilali, Calero, Cabrera, Romero, Exposito, Lozano, Gonzalez, Dolan, Puado, Fernandez. Allenatore: Gonzalez.