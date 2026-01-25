La Liga spagnola chiude il turno con la sfida del Montilivi, dove Girona e Getafe si affrontano lunedì 26 gennaio alle ore 21:00. Un confronto diretto importante per la zona centrale della classifica, con entrambe le squadre a caccia di punti per allontanarsi definitivamente dalla parte bassa.
Il momento delle due squadre—
Il Girona, undicesimo a 24 punti, sta vivendo una stagione di transizione, con prestazioni altalenanti ma una classifica che resta tranquilla. La squadra di Michel punta molto sulla qualità tecnica e sul possesso palla, cercando di sfruttare il fattore campo per tornare alla vittoria.
Il Getafe, sedicesimo a 21 punti, è invece impegnato nella lotta per mantenere le distanze dalla zona retrocessione. Il gruppo allenato da José Bordalas si affida come sempre a intensità, aggressività e solidità difensiva, con l’obiettivo di strappare punti pesanti anche lontano da casa.
Le probabili formazioni di Girona-Getafe—
Il Girona dovrebbe schierarsi con il 4-4-2, modulo che garantisce equilibrio tra le due fasi e consente di sfruttare gli esterni. Il Getafe risponde con il classico 4-1-4-1 di Bordalas, pensato per schermare il centrocampo e ripartire rapidamente.
Girona (4-4-2): Gazzaniga, Moreno, Blind, Reis, Rincon, Roca, Witsel, Martinez, Gil, Vanat, Portu. Allenatore: Michel
Getafe (4-1-4-1): Soria, Rico, Duarte, Abqar, Iglesias, Djené, Martin, Arambarri, Milla, Liso, Borja Mayoral. Allenatore: José Bordalas
