Dove vedere Girona-Getafe in diretta TV e in streaming LIVE

La partita sarà visibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla diretta è sufficiente registrarsi tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro, che permette di seguire l’evento live e consultare statistiche e dati aggiornati in tempo reale.