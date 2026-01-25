derbyderbyderby streaming Girona-Getafe, diretta tv live e formazioni: dove vedere lo streaming gratis

La diretta streaming

Girona-Getafe, diretta tv live e formazioni: dove vedere lo streaming gratis

Girona-Getafe, diretta tv live e formazioni: dove vedere lo streaming gratis - immagine 1
Lo streaming gratis della gara di campionato Girona-Getafe: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Carmine Panarella
Carmine Panarella

La Liga spagnola chiude il turno con la sfida del Montilivi, dove Girona e Getafe si affrontano lunedì 26 gennaio alle ore 21:00. Un confronto diretto importante per la zona centrale della classifica, con entrambe le squadre a caccia di punti per allontanarsi definitivamente dalla parte bassa.

Dove vedere Girona-Getafe in diretta TV e in streaming LIVE

—  

La partita sarà visibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla diretta è sufficiente registrarsi tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro, che permette di seguire l’evento live e consultare statistiche e dati aggiornati in tempo reale.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere al proprio conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Avere un saldo attivo o aver piazzato una scommessa

  • Cercare “Girona-Getafe” nella sezione Live Streaming

    • Il momento delle due squadre

    —  

    Il Girona, undicesimo a 24 punti, sta vivendo una stagione di transizione, con prestazioni altalenanti ma una classifica che resta tranquilla. La squadra di Michel punta molto sulla qualità tecnica e sul possesso palla, cercando di sfruttare il fattore campo per tornare alla vittoria.

    Il Getafe, sedicesimo a 21 punti, è invece impegnato nella lotta per mantenere le distanze dalla zona retrocessione. Il gruppo allenato da José Bordalas si affida come sempre a intensità, aggressività e solidità difensiva, con l’obiettivo di strappare punti pesanti anche lontano da casa.

    Le probabili formazioni di Girona-Getafe

    —  

    Il Girona dovrebbe schierarsi con il 4-4-2, modulo che garantisce equilibrio tra le due fasi e consente di sfruttare gli esterni. Il Getafe risponde con il classico 4-1-4-1 di Bordalas, pensato per schermare il centrocampo e ripartire rapidamente.

    Girona (4-4-2): Gazzaniga, Moreno, Blind, Reis, Rincon, Roca, Witsel, Martinez, Gil, Vanat, Portu. Allenatore: Michel

    Getafe (4-1-4-1): Soria, Rico, Duarte, Abqar, Iglesias, Djené, Martin, Arambarri, Milla, Liso, Borja Mayoral. Allenatore: José Bordalas

