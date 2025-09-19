Girona-Levante: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

La sfida in programma all’Estadi Montilivi, mette di fronte due squadre in piena difficoltà di classifica, entrambe ferme a un punto dopo quattro giornate

19 settembre 2025

Il Girona ospita il Levante all’Estadi Municipal de Montilivi in una partita delicata per entrambe le squadre, reduci da un avvio di stagione complicato. Dopo quattro giornate, entrambe hanno raccolto un solo punto: il Girona ha pareggiato 1-1 contro il Celta subendo tre sconfitte precedenti, tra cui il pesante 5-0 a Villarreal; il Levante ha rimediato un pareggio 2-2 contro il Betis, sprecando un doppio vantaggio.

GIRONA, SPAGNA – 30 AGOSTO: Il nuovo acquisto del Girona, Azzedine Ounahi, viene presentato ai tifosi prima della partita di LaLiga EA Sports tra Girona FC e Siviglia FC allo stadio Montilivi il 30 agosto 2025 a Girona, in Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Dove vedere Girona-Levante: in diretta TV e in streaming LIVE — La partita sarà trasmessa sabato 20 settembre alle ore 14.00 su Dazn e sulla relativa applicazione.

Il momento delle due squadre — Il Girona, nonostante il favore dei pronostici casalinghi, fatica sia in attacco che in difesa: 2 gol segnati e 11 subiti finora, con 45 tiri totali e solo 17 nello specchio della porta. Lemar e Tsygankov sono in dubbio, mentre Gazzaniga dovrebbe riprendere il posto tra i pali.

Il Levante mostra maggiore incisività offensiva con 5 gol segnati e 9 subiti, evidenziando però fragilità difensive. La squadra ospite dovrebbe scendere in campo con la formazione tipo, puntando su maggiore concretezza negli attacchi e su match ricchi di gol.

Le probabili formazioni di Girona-Levante — Tra i pali spazio a Gazzaniga, estremo difensore di solidità ed esperienza. In difesa Arnau Martinez sulla destra e Alex Moreno a sinistra per dare spinta, mentre al centro agiranno Reis e Blind, con l’olandese pronto a mettere in campo la sua visione di gioco, i passaggi lunghi e corti di qualità. In mediana ci sarà l’esperienza di Witsel, vero mastino in grado di mantenere freddezza anche nei momenti complicati, accanto a Ivan Martin. Sulla trequarti fari puntati su Ounahi, abile nel passaggio incisivo e nella gestione del primo controllo, affiancato dal talento e dall’agilità di Yaser Asprilla e dall’estro tecnico di Bryan Gil. In avanti il riferimento sarà Vanat, centravanti dal grande senso del posizionamento.

In porta ci sarà Ryan, ex Roma, portiere di grande esperienza internazionale. Davanti a lui linea difensiva con Toljan, ex Sassuolo, che garantisce solidità nel blocco, aumenta il raggio d’azione e l’efficacia delle respinte, oltre a una buona accelerazione. Al centro ci saranno Elgezabal e Moreno, con Sanchez sulla sinistra a completare il reparto. In mediana agiranno Oriol Rey e Olasagasti, pronti a dare equilibrio. Sulla trequarti spazio all’estro di Pablo Martinez e Carlos Alvarez, mentre a sinistra agirà Ivan Romero. In attacco fiducia a Eyong, riferimento offensivo.

Girona (4-2-3-1): Gazzaniga; Martinez, Reis, Blind, Moreno; Witsel, Martin; Ounahi, Asprilla, Bryan Gil; Vanat. Allenatore: Michel.

Levante (4-2-3-1): Ryan; Toljan, Elgezabal, Moreno, Sanchez; Rey, Olasagasti; Martinez, Alvarez, Romero; Eyong. Allenatore: Fernandez.