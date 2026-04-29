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Girona e Maiorca si affrontano al Montilivi in una sfida che pesa tantissimo nella corsa salvezza della Liga. A cinque giornate dalla fine del campionato, i punti iniziano ad avere un valore enorme, soprattutto per due squadre che non possono ancora considerarsi al sicuro. I catalani hanno un piccolo margine di vantaggio sulla zona retrocessione, mentre il Maiorca vive una situazione ancora più delicata, con appena un punto di distanza dal terzultimo posto. Guarda ora Girona-Maiorca GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Qui GironaIl Girona arriva a questo appuntamento dopo un periodo piuttosto altalenante. La squadra di Michel aveva dato segnali molto incoraggianti nelle settimane precedenti, soprattutto con il successo per 1-0 contro il Villarreal e con l’ottimo pareggio ottenuto al Bernabéu contro il Real Madrid, una prestazione che aveva restituito fiducia e compattezza al gruppo. Tuttavia, nelle ultime due giornate i catalani sono tornati a mostrare alcune fragilità difensive già viste durante la stagione, incassando due sconfitte consecutive contro Real Betis e Valencia.
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Qui MaiorcaAnche il Maiorca, però, arriva al Montilivi con la consapevolezza di non poter sbagliare. La squadra allenata da Martin Demichelis è appena sopra la zona rossa e vive ogni partita come una vera finale. Nelle ultime settimane i maiorchini avevano trovato risultati pesantissimi, battendo addirittura il Real Madrid in casa e superando con autorità il Rayo Vallecano, oltre al pareggio contro il Valencia che aveva dato continuità al momento positivo della squadra. L’ultimo ko contro l’Alavés ha però riportato il Maiorca sotto pressione, soprattutto perché la classifica nella parte bassa resta cortissima
Girona-Maiorca, probabili formazioniGirona (4-2-3-1): Gazzaniga; Rincon, Reis, Blind, Martinez; Martin, Witsel; Tsygankov, Lemar, Ounahi; Echeverri. Allenatore: Michel
Maiorca (4-2-3-1): Roman; Maffeo, Valjent, Lopez, Mojica; Mascarell, Costa; Darder, Torre, Virgili; Asano. Allenatore: Martin Demichelis
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