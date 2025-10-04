Girona-Valencia: dove vedere la Liga in diretta TV e in streaming LIVE

Girona-Valencia, ottava giornata di Liga: info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis

Subito dopo la sfida tra Oviedo e Levante, il sabato di Liga propone Girona-Valencia, con calcio d'inizio fissato alle 16:15 a Montilivi. I catalani cercano disperatamente una vittoria che dia respiro a una classifica preoccupante, mentre i Pipistrelli vogliono riscattare l’amara sconfitta nel finale contro l’Oviedo e confermare la loro crescita sotto la guida di Carlos Corberan.

Qui Girona — La squadra di Míchel è ancora fanalino di coda: ultimo posto con appena 3 punti raccolti in 7 giornate, frutto di altrettanti pareggi e nessuna vittoria. Le difficoltà sono evidenti: il Girona segna poco (solo 4 reti all’attivo) e subisce troppo (12 gol al passivo). L’ultimo 1-1 nel derby con l’Espanyol ha evitato il tracollo, ma non ha risolto i problemi strutturali. Inoltre, le numerose assenze – tra infortuni e giocatori non al meglio – complicano ulteriormente i piani. Per il Montilivi servirà una prova di orgoglio, altrimenti la crisi rischia di diventare irreversibile.

Qui Valencia — I Pipistrelli, nonostante la beffa contro l’Oviedo, vivono un momento molto più positivo. Con 11 punti in classifica e una sola sconfitta stagionale, la squadra ha mostrato compattezza e organizzazione, soprattutto in fase difensiva. L’attacco guidato da Hugo Duro e Danjuma ha dato segnali incoraggianti, e l’impressione è che il Valencia possa ambire a una stagione di medio-alta classifica.

Girona-Valencia, probabili formazioni — GIRONA (4-5-1): Gazzaniga, Rincon, Reis, Blind, Moreno, Ounahi, Witsel, Martin, Asprilla, Gil, Vanat. Allenatore: Miguel Ángel Sánchez Muñoz

VALENCIA (4-4-2): Agirrezabala; Foulquier, Tarrega, Diakhaby, Gaya; Rioja, Santamaria, Guerra, Danjuma; Duro, Almeida. Allenatore: Carlos Corberan.