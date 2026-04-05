Dove vedere Girona-Villarreal in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Girona-Villarreal: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 5 aprile 2026 (modifica il 5 aprile 2026 | 21:32)

Ritorna il campionato spagnolo, e lo fa in grande stile con uno dei match più avvincenti che propone il calendario. Domani, lunedì 6 aprile, ci sarà la sfida tra Girona e Villarreal allo Stadio de Montilivi. La partita, valida per la trentesima giornata de LaLiga, si terrà dalle 21:00. Continua a leggere l'articolo per scoprire come seguire il match. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI GIRONA-VILLARREAL SU BET365

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Il momento delle due squadre — Si tratta di una sfida chiave per gli equilibri del campionato spagnolo quella di domani. Il Girona si presenta al match in un momento delicato, dato che si trova al quattordicesimo posto e conta 34 punti, soltanto cinque in più rispetto all'Elche che al momento occupa l'ultimo gradino che la farebbe scivolare in Segunda División al termine della stagione. I risultati non sono incoraggianti, anzi sono piuttosto altalenanti: la squadra di Michel ha vinto soltanto una gara nelle ultime cinque giornate, contro l'Athletic Club con il risultato di 3-0, poi conta due sconfitte e due pareggi, per un totale di 5 punti in 5 gare.

Discorso ben diverso per il Villarreal, che si è reso protagonista di una grandissima stagione quest'anno nel campionato spagnolo. La squadra di Marcelino attualmente si trova anche al di sopra dell'Atlético Madrid, fermo a 57 punti dopo la sconfitta incassata contro il Barcellona grazie alla rete di Lewandowski nel finale. Il Submarino Amarillo ha vinto tre delle ultime cinque gare ne LaLiga, consolidando il posto in Champions League il prossimo anno, ma nonostante questo è ben lontano dal Real Madrid e dal Barça. Al match, chiaramente, il Villarreal si presenta come grande favorito.

Le probabili formazioni di Girona-Villarreal — Il Girona approccia al match con un dinamico 4-2-3-1, in cui Vanat sarà coadiuvato da una batteria offensiva composta da Tsygankov, Ounahi e Roca. Il Villarreal, invece, risponderà con il suo solito 4-4-2 architettato da Marcelino, in cui la coppia offensiva sarà composta da Moreno e il georgiano Mikautadze.

Girona (4-2-3-1): Gazzaniga; Rincon, Reis, Blind, Martinez; Beltran, Witsel; Tsygankov, Ounahi, Roca; Vanat. Allenatore: Michel

Villarreal (4-4-2): Luiz Junior; Mourino, Navarro, Veiga, Pedraza; Pepe, Comesana, Gueye, Moleiro; Moreno, Mikautadze. Allenatore: Marcelino