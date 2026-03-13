Sabato 14 marzo 2026 alle ore 14:30 lo stadio Alberto De Cristofaro ospiterà la sfida tra Giugliano-AtalantaU23, incontro valido per la 32ª giornata del Girone C di Serie C 2025/2026. Una partita che mette di fronte due squadre in crescita e con ambizioni importanti in questa fase finale della stagione.
Lo streaming live
Giugliano-AtalantaU23: come vedere gratuitamente la gara di Serie C
Vuoi vedere Giugliano-AtalantaU23 in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui
Per non perderti nemmeno un minuto del match Giugliano-AtalantaU23 sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA
Dove vedere Giugliano-AtalantaU23 in diretta tv e streaming—
Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale. La sfida Giugliano-Atalanta U23 sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, all’interno della programmazione dedicata alla Serie C. Per chi preferisce lo streaming, il match sarà visibile su NOW e tramite Sky Go per gli abbonati. Inoltre sarà disponibile la diretta testuale sui principali portali sportivi online.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica
Il momento delle due squadre—
Il Giugliano arriva alla partita dopo la sconfitta nello scontro diretto contro il Siracusa, un risultato che ha interrotto una serie positiva ma che non cancella i progressi mostrati nelle ultime settimane. Da quando Raffaele Di Napoli è tornato alla guida tecnica, la squadra gialloblù ha cambiato marcia, soprattutto nelle gare casalinghe. Lo stadio De Cristofaro è tornato a essere un campo difficile per gli avversari e il Giugliano proverà a sfruttare il fattore campo per rilanciarsi immediatamente.
Dall’altra parte c’è un’AtalantaU23 che sta attraversando un periodo molto positivo. I nerazzurri hanno superato l’Audace Cerignola nell’ultimo turno grazie alle reti di Levak e Cortinovis, oltre all’autogol di Gasbarro. Il bilancio delle ultime sei partite parla chiaro: tre vittorie e tre pareggi, un rendimento da squadra in piena corsa per i playoff. L’obiettivo è ormai vicino, distante appena due punti, e la trasferta in Campania rappresenta un passaggio importante per continuare la rincorsa.
Vuoi vedere Giugliano-AtalantaU23 in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui
Per non perderti nemmeno un minuto del match Giugliano-AtalantaU23 sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA
© RIPRODUZIONE RISERVATA