Giugliano-AtalantaU23: come vedere gratuitamente la gara di Serie C

Giugliano-Atalanta U23 si gioca sabato 14 marzo 2026 alle ore 14:30 allo stadio Alberto De Cristofaro per la 32ª giornata del Girone C di Serie C

Stefano Sorce 13 marzo - 18:24

Sabato 14 marzo 2026 alle ore 14:30 lo stadio Alberto De Cristofaro ospiterà la sfida tra Giugliano-AtalantaU23, incontro valido per la 32ª giornata del Girone C di Serie C 2025/2026. Una partita che mette di fronte due squadre in crescita e con ambizioni importanti in questa fase finale della stagione.

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Il momento delle due squadre — Il Giugliano arriva alla partita dopo la sconfitta nello scontro diretto contro il Siracusa, un risultato che ha interrotto una serie positiva ma che non cancella i progressi mostrati nelle ultime settimane. Da quando Raffaele Di Napoli è tornato alla guida tecnica, la squadra gialloblù ha cambiato marcia, soprattutto nelle gare casalinghe. Lo stadio De Cristofaro è tornato a essere un campo difficile per gli avversari e il Giugliano proverà a sfruttare il fattore campo per rilanciarsi immediatamente.

Dall’altra parte c’è un’AtalantaU23 che sta attraversando un periodo molto positivo. I nerazzurri hanno superato l’Audace Cerignola nell’ultimo turno grazie alle reti di Levak e Cortinovis, oltre all’autogol di Gasbarro. Il bilancio delle ultime sei partite parla chiaro: tre vittorie e tre pareggi, un rendimento da squadra in piena corsa per i playoff. L’obiettivo è ormai vicino, distante appena due punti, e la trasferta in Campania rappresenta un passaggio importante per continuare la rincorsa.

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