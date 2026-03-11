Giugliano-AtalantaU23: diretta live e streaming gratuito

Il Giugliano ha bisogno di punti per uscire dalla zona calda della classifica, ma si troverà di fronte un’Atalanta U23 in buona forma e con maggiore continuità di risultati.

Stefano Sorce 11 marzo - 18:27

Nel pieno della stagione di Serie C, due squadre. Giugliano-AtalantaU23, con obiettivi diversi si ritrovano faccia a faccia in una sfida che può avere un peso importante nella corsa ai rispettivi traguardi. Giugliano-Atalanta U23 si affronteranno il 14 marzo 2026 alle ore 13:30, in un match che vede i campani a caccia di punti salvezza e i bergamaschi determinati a consolidare la propria posizione nella parte centrale della classifica.

Il Giugliano attraversa una stagione complicata e attualmente occupa il 18° posto con 28 punti. La squadra allenata da Ezio Capuano ha avuto un rendimento molto altalenante, con 7 vittorie, 7 pareggi e 17 sconfitte finora. Nelle ultime cinque partite sono arrivati due successi, un pareggio e due sconfitte, ma l’ultima gara, persa 2-1 contro il Siracusa, ha evidenziato ancora una volta i problemi difensivi della squadra. I numeri stagionali parlano chiaro: 28 gol segnati e 45 subiti, segno di un equilibrio difficile da trovare.

Situazione più stabile invece per l’Atalanta U23, che si trova al 12° posto con 38 punti dopo aver raccolto 10 vittorie, 8 pareggi e 13 sconfitte. La squadra guidata da Salvatore Bocchetti arriva con grande fiducia alla sfida: nelle ultime cinque partite ha ottenuto tre vittorie e due pareggi, dimostrando una buona continuità di rendimento. Nell’ultima uscita i nerazzurri hanno vinto 3-2 contro l’Audace Cerignola, confermando un attacco capace di fare male.

Dove vedere Giugliano-AtalantaU23 in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

