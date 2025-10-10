Giugliano-Catania, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming LIVE

Scopri dove seguire Giugliano-Catania, tra i match più affascinanti e delicati del Girone C di Serie C.

Lorenzo Maria Napolitano 10 ottobre 2025 (modifica il 10 ottobre 2025 | 11:54)

Domani alle 14:30 scende in campo una delle squadre più forti ed in forma della Serie C, il Catania. I siciliani affronteranno, per la nona giornata del campionato, il Giugliano, che occupa momentaneamente le zone più basse della classifica.

La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati con un deposito minimo di 5 euro.

Il momento di forma delle due squadre — Nelle prime nove giornate ad aver fatto la voce grossa nel Gruppo C di Serie C sono Salernitana, Benevento e Catania. Rispettivamente a 19, 16 e 15 punti. Non c'è dubbio che saranno anche queste le squadre da battere per prendersi il podio del girone. I siciliani hanno recentemente battuto il Siracusa, ma prima ne hanno pareggiate tre di fila. L'unica costante, molto convincente, è il dato sui gol subiti: il Catania, infatti, vanta la miglior difesa del Gruppo C con soli cinque gol subiti.

Il Giugliano, invece, se ne sta nella parte bassa della classifica. È sedicesimo su venti squadre e nelle ultime cinque partite ha ottenuto soltanto due punti. È necessario trovare una vittoria per invertire questo trend negativo, ma il Catania sembra essere molto più attrezzato e pronto per questa sfida. Grazie anche ad una difesa di ferro.

Le probabili formazioni di Giugliano-Catania — GIUGLIANO (3-5-2): Russo; D’Avino, Caldore, Del Fabro; Esposito, Prezioso, Zammarini, De Rosa, Vaglica; Nepi, Balde. All. Cudini.

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro, Celli; Casasola, Quaini, Di Tacchio, Donnarumma; Jimenez, Cicerelli; Lunetta. All. Toscano.