La Serie C Girone C fa tappa allo Stadio Domenico Conte per il match Giugliano-Cavese, in programma venerdì 23 gennaio alle ore 20:30. Una sfida cruciale per il Giugliano, che cerca punti salvezza, mentre la Cavese punta a muovere la classifica per uscire dalla zona bassa.
La diretta streaming
Giugliano-Cavese streaming e diretta tv live: dove vedere la partita gratis
Hai tre possibilità per guardare Giugliano-Cavese in streaming gratis:
Dove vedere Giugliano-Cavese in diretta TV e in streaming LIVE—
La partita sarà disponibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet, piattaforme che consentono la visione degli eventi sportivi previa registrazione. È sufficiente creare un conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro.
Per accedere allo streaming è sufficiente:
Il momento delle due squadre—
Il Giugliano, ultimo con 16 punti, arriva al match con la necessità di ottenere punti vitali per la salvezza. Gianluca Colavitto conferma il 5-3-2, schema difensivo che punta a proteggere la propria area e cercare ripartenze veloci, con Peluso e Baldé in attacco.
La Cavese, sedicesima a 21 punti, cerca continuità e punti preziosi per uscire dalla zona calda della classifica. Fabio Prosperi si affida al 5-3-2, con Ubaldi e Diarrassouba come riferimenti offensivi e una retroguardia solida.
Le probabili formazioni—
Le due squadre scenderanno in campo con moduli speculari, puntando su compattezza difensiva e rapide transizioni in avanti.
Giugliano (5-3-2): Russo, Vaglica, Caldore, Del Fabro, Laeza, D'Avino, Zammarini, De Rosa, Peluso, Baldé, Nepi. Allenatore: Gianluca Colavitto
Cavese (5-3-2): Boffelli, Macchi, Nunziata, Cionek, Luciani, Amerighi, Munari, Awua, Diarrassouba, Ubaldi, Fusco. Allenatore: Fabio Prosperi
