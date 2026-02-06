Lo streaming gratis della gara di campionato Giugliano-Cosenza: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Il Girone C di Serie C mette di fronte due squadre con obiettivi diametralmente opposti allo stadio De Cristofaro, dove sabato 7 febbraio alle ore 14:30 va in scena Giugliano-Cosenza. Una sfida che pesa soprattutto per la classifica e che arriva in una fase delicata della stagione, quando ogni punto può incidere in maniera decisiva sugli equilibri del campionato.

Il Giugliano, ventesimo con 18 punti, è chiamato a una reazione concreta dopo un periodo complicato, caratterizzato da risultati altalenanti e da una classifica che inizia a farsi pesante. Di fronte ci sarà il Cosenza, quarto a quota 40, formazione solida e ambiziosa che guarda con interesse alla zona di vertice e che non può permettersi passi falsi contro squadre della parte bassa della graduatoria.

Il momento delle due squadre — Il Giugliano sta affrontando una stagione complessa, segnata da difficoltà strutturali e da una mancanza di continuità soprattutto sul piano offensivo. La squadra di Colavitto prova a costruire i propri risultati partendo dalla compattezza, ma spesso fatica a trasformare le occasioni create. In casa, però, l’atteggiamento è generalmente più aggressivo, con l’obiettivo di strappare punti fondamentali in ottica salvezza.

Il Cosenza arriva a questa sfida forte di un percorso finora molto positivo. I 40 punti in classifica raccontano una squadra equilibrata, capace di gestire il ritmo delle partite e di colpire nei momenti chiave. La formazione di Buscè si affida a un’organizzazione solida e a interpreti di qualità, elementi che la rendono una delle realtà più affidabili del girone.

Le probabili formazioni — Il Giugliano dovrebbe confermare il 5-3-2, un assetto pensato per proteggere la linea difensiva e limitare gli spazi tra le linee. Davanti a Russo, Caldore e Del Fabro guideranno il reparto arretrato, mentre sugli esterni Vaglica e Laeza avranno il compito di spingere senza perdere equilibrio. In mezzo al campo Zammarini e De Rosa saranno chiamati a dare ordine, con Baldé e Nepi pronti a sfruttare le ripartenze.

Il Cosenza risponde con il consueto 4-4-2, modulo che garantisce ampiezza e soluzioni offensive diverse. Garritano e Kouan rappresentano il fulcro del centrocampo, mentre Ricciardi e Cannavò possono creare superiorità sugli esterni. In attacco Beretta sarà il riferimento centrale, supportato da Florenzi, abile negli inserimenti e nell’attacco alla profondità.

Giugliano (5-3-2): Russo; Vaglica, Caldore, Del Fabro, Laeza, D’Avino; Zammarini, De Rosa, Peluso; Baldé, Nepi. Allenatore: Gianluca Colavitto

Cosenza (4-4-2): Vettorel; D’Orazio, Caporale, Dametto, Cannavò; Garritano, Langella, Kouan, Ricciardi; Beretta, Florenzi. Allenatore: Antonio Buscè