Giugliano-Latina, sfida delicatissima del Girone C di Serie C, con entrambe le squadre coinvolte nella lotta salvezza. È una partita che vale doppio: punti pesanti e impatto psicologico enorme in zona playout.
Diretta TV e Streaming
Giugliano-Latina: dove vedere la Serie C in Streaming e in Diretta Tv
Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la sfida di Serie C:
GIUGLIANO LATINA SERIE C DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida Giugliano-Latina Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.
Qui Giugliano—
Il Giugliano non vive un buon momento, la classifica non mente, tuttavia il rendimento casalingo recente lascia qualche segnale positivo alla squadra di Raffaele Di Napoli che ha mostrato carattere, trovando vittorie convincenti e riuscendo a esprimere un gioco più aggressivo rispetto alle gare esterne. In una partita così delicata, il fattore campo può davvero fare la differenza: davanti al proprio pubblico diventa fondamentale non perdere, ma anche provare a fare il salto di qualità con una vittoria che allontanerebbe ulteriormente la zona playout.
Qui Latina—
Il Latina, invece, sta attraversando un momento meno brillante. La squadra fatica a trovare continuità di risultati e arriva a questo appuntamento con una serie di gare senza successi. In partite di questo tipo, quando la fiducia non è al massimo, spesso l’attenzione difensiva diventa prioritaria. Il Latina proverà probabilmente a restare compatto, sfruttando le ripartenze e cercando di colpire negli spazi.
Probabili formazioni—
Giugliano (3-5-2): Greco; Laezza, D’Avino, Caldore; Marchisano, D’Agostino, Peluso, Rosa, Zammarini; Prado, Volpe. Allenatore: Raffaele Di Napoli
Latina (3-5-2): Mastrantonio; Marenco, Carillo, Calabrese; Ercolano, Riccardi, Ciancio, Lipani, Tomaselli; Parigi, Fasan. Allenatore: Gennaro Volpe
