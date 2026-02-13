Non perdere Giugliano-Trapani: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 13 febbraio 2026 (modifica il 13 febbraio 2026 | 14:32)

In occasione della ventisettesima giornata del Gruppo C di Serie C scendono in campo Giugliano e Trapani allo Stadio Alberto de Cristofaro. Match importantissimo in chiave salvezza tra due squadre molto in ritardo in classifica. La partita si terrà domani, 14 febbraio, alle 14:30. Leggi l'articolo e scopri come non perdere nemmeno un minuto del match.

Hai tre possibilità per vedere Giugliano-Trapani in streaming gratis

Dove vedere Giugliano-Trapani in diretta TV e streaming gratis — Giugliano-Trapani sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Giugliano-Trapani sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

Il momento delle due squadre — Il Giugliano si presenta alla sfida da ultima in classifica nel Gruppo C con soli ventuno punti conquistati. Nelle ultime cinque partite ha guadagnato soltanto una vittoria sul campo del Cosenza, ma nel turno infrasettimanale è tornato a perdere, cadendo sotto i colpi del Sorrento. Il Siracusa, dal canto suo, non ha vinto nessuna partita nelle ultime cinque sfide ed ha collezionato un solo punto. Trend fortemente negativo che, sotto un certo punto di vista, rende il Giugliano leggermente favorito nella sfida di domani, almeno sulla carta.

Le probabili formazioni di Giugliano-Trapani — I padroni di casa scendono in campo con il solito centrocampo folto, a protezione della difesa e supporto delle due punte: Volpe e Ogunseye. Gli ospiti risponderanno molto probabilmente con un 4-2-3-1, in cui il riferimento offensivo sarà Staciuc, coadiuvato da Matos, Knezovic e Ortisi.

Giugliano (3-5-2): Greco, Laezza, Justiniano, Caldore, Marchisano, Peluso, Cester, Zammarini, D’Agostino, Volpe, Ogunseye. Allenatore: Di Napoli.

Trapani (4-2-3-1): Galeotti; Morelli, Motoc, Pirrello, Nicoli; Celeghin, Nina; Matos, Knezovic, Ortisi; Stauciuc. Allenatore: Aronica.