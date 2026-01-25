Sfida di fine giornata in Bundesliga tra un Gladbach in difficoltà offensiva e uno Stoccarda solido e ambizioso

Stefano Sorce 25 gennaio 2026 (modifica il 25 gennaio 2026 | 01:22)

La domenica di Bundesliga si chiude al Borussia-Park con una sfida che guarda in alto e in basso allo stesso tempo. Gladbach-Stoccarda si affrontano con obiettivi diversi ma ugualmente pressanti: i padroni di casa cercano continuità e identità, gli ospiti vogliono blindare un posto nella top four.

Dove vedere Gladbach-Stoccarda in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire Gladbach-Stoccarda in streaming live. Dopo aver creato l’account ed effettuato un primo deposito di almeno 10 euro, l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — Il Borussia Monchengladbach naviga a metà classifica, 11° con 20 punti, ma il momento offensivo è motivo di forte preoccupazione. Lo 0-0 contro l’Amburgo del 17 gennaio ha lasciato il segno, soprattutto per un dato allarmante: zero tiri nello specchio. Nelle ultime otto partite, i Fohlen hanno segnato uno o zero gol in sette occasioni, restando a secco in tre di queste. La squadra di Eugen Polanski ha però ritrovato una certa solidità difensiva, con due clean sheet nelle ultime tre gare. Il problema resta la produzione offensiva: con 23 gol segnati, il Gladbach è il peggior attacco tra le prime dodici della Bundesliga. Il recente 4-0 sull’Augsburg ha interrotto un digiuno interno che durava da quattro partite, ma resta un episodio isolato in un periodo altalenante.

Lo Stoccarda arriva con ambizioni ben diverse. Quarto posto nel mirino e possibilità concreta di chiudere la 19ª giornata tra le prime quattro. I biancorossi sono a +13 sul Gladbach, reduci da un pareggio per 1-1 contro l’Union Berlino, maturato dopo aver subito il gol dell’86’. La squadra di Sebastian Hoeness è imbattuta da cinque turni in Bundesliga (3 vittorie e 2 pareggi), con 12 gol segnati e solo 4 subiti in questo arco. Il ko per 2-0 contro la Roma in Europa League ha interrotto una striscia positiva in trasferta, ma in campionato il rendimento resta solido. Inoltre, lo Stoccarda ha vinto tre degli ultimi quattro confronti diretti contro il Gladbach, incluso l’1-0 dell’andata.

Le probabili formazioni di Gladbach-Stoccarda — Il Gladbach dovrebbe affidarsi a un 3-4-2-1 equilibrato. Nicolas in porta, terzetto difensivo con Sander, Elvedi e Takai. Sugli esterni spazio a Scally e Netz, mentre in mezzo Reitz ed Engelhardt avranno il compito di dare ordine e copertura. Alle spalle di Tabakovic agiranno Honorat e Neuhaus, chiamati a creare occasioni in una fase offensiva che fatica a decollare.

Lo Stoccarda risponde con il consueto 4-2-3-1. Nübel tra i pali, difesa composta da Vagnoman, Hendriks, Chabot e Mittelstädt. In mediana la coppia Karazor–Stiller, mentre sulla trequarti agiranno Leweling, Nartey e Führich, a supporto del terminale offensivo Demirovic.

Borussia Monchengladbach (3-4-2-1): Nicolas; Sander, Elvedi, Takai; Scally, Reitz, Engelhardt, Netz; Honorat, Neuhaus; Tabakovic.

Stoccarda (4-2-3-1): Nübel; Vagnoman, Hendriks, Chabot, Mittelstädt; Karazor, Stiller; Leweling, Nartey, Führich; Demirovic.