Il programma del 31° turno del Brasileirao (Serie B Brasiliana) propone anche Goias-Crb (mercoledì 8 ottobre 2025 alle ore 02:30 italiane) allo stadio Hailé Pinheiro. Sfida che potrebbe pesare tantissimo nella corsa alla promozione e nelle speranze di risalita. Da una parte il Goiás, in piena zona nobile di classifica, dall’altra il CRB, deciso a rimettersi in carreggiata dopo risultati altalenanti. Con Bet365 puoi seguire Goias-Crb GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.
Diretta Tv e Streaming Gratis
Goias-CRB, Streaming Live e Diretta Tv: dove vedere la Serie B Brasiliana Gratis
Dove vedere Goias-Crb in diretta TV e in streaming LIVE—
GOIAS CRB SERIE B BRASILIANA DIRETTA TV STREAMING GRATIS - La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la grande sfida della Serie C comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Goias-Crb in diretta live. Il match è in programma nella notte tra martedì 7 ottobre e mercoledì 8 alle ore 02.30.
Qui Goias—
Il Goiás arriva alla sfida da secondo in classifica, con una squadra solida e un rendimento costante sia in casa che in trasferta. Tuttavia, i recenti risultati evidenziano un andamento altalenante: pareggi stretti (0-0, 1-1), vittorie di misura e qualche battuta d’arresto.
Qui Crb—
Il CRB occupa l’ottava posizione, ma le ultime settimane raccontano una squadra combattiva, capace di alternare vittorie e sconfitte senza mezze misure. Nessun pareggio nelle ultime dieci partite: o tutto o niente
Goias-Crb, probabili formazioni—
GOIAS, probabile formazione: Tadeu; Willean Lepo, Messias, Lucas Ribeiro, Moraes; Juninho, Rodrigo Andrade, Rafael Gava; Jaja, Anselmo, Brayan.
CRB, probabile formazione: Matheus Albino, Matheus Ribeiro, Fabio Alemao, Segovia Vega, Leo Campos, Crystopher Ribeiro, Higor Meritao, Danielzinho, Thiaguinho, Mikael, Dada Belmonte.
© RIPRODUZIONE RISERVATA