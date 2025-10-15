La spinta del pubblico e la solidità difensiva fanno pendere la bilancia leggermente a favore degli spagnoli

Stefano Sorce 15 ottobre - 00:40

Mercoledì 15 ottobre, alle 21:00, l’Arena Gran Canaria sarà teatro di un confronto tutto da scoprire tra i padroni di casa del Gran Canaria e i francesi del Le Mans Sarthe Basket, valido per la Basketball Champions League. Si tratta del primo scontro diretto nella storia tra le due formazioni, un incrocio inedito che promette spettacolo e grande intensità. Entrambe le squadre si trovano in una fase iniziale della competizione, dove ogni punto può già indirizzare il percorso nel girone. Con Bet365 puoi seguire la garaGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Gran Canaria-Le Mans in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la grande sfida della Champions League comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Gran Canaria-Le Mans in diretta live.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, SPAGNA – 11 APRILE: Andrew Albicy, numero 6 del Dreamland Gran Canaria, in azione durante Gara 2 delle Finali di BKT EuroCup 2025 tra Dreamland Gran Canaria e Hapoel Shlomo Tel Aviv, disputata alla Gran Canaria Arena l’11 aprile 2025 a Las Palmas de Gran Canaria, Spagna. (Foto di Rodolfo Molina/Euroleague Basketball via Getty Images)

Il momento delle due squadre — Il Gran Canaria arriva a questo appuntamento in un ottimo momento di forma. La squadra spagnola ha disputato una sola gara finora nel torneo, portando a casa una vittoria convincente che conferma la solidità e la qualità del gruppo. Con una media di 98 punti realizzati e appena 61 concessi, la formazione delle Canarie ha mostrato un equilibrio perfetto tra attacco e difesa. Il 100% di successi finora rappresenta un segnale di forza, soprattutto in vista della prima sfida casalinga, dove il pubblico locale potrebbe trasformarsi in un’arma in più per consolidare la leadership.

Situazione diversa per il Le Mans Sarthe Basket, che si presenta alle Canarie con il desiderio di invertire subito la rotta. Dopo una sconfitta nella gara inaugurale, i francesi sono chiamati a reagire per non complicare fin da subito il proprio cammino europeo. Nelle statistiche, Le Mans mostra una media di 73 punti segnati e 74 subiti, numeri che raccontano una squadra capace di competere ma ancora in cerca di maggiore concretezza. Il rendimento in trasferta sarà il vero banco di prova: serviranno intensità e precisione per contrastare la potenza offensiva di Gran Canaria e tornare in patria con un risultato positivo.

I probabili quintetti base di Gran Canaria-Le Mans — Gran Canaria: Wong, Albicy, Tobey, Brussino, Labeyrie. Coach: Lakovic.

Le Mans: Dufeal, DiLeo, Yeguete, Hudgins, Williams. Coach: Vizade.