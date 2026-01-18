Dove vedere Granada-Eibar in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Granada-Eibar: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 18 gennaio 2026 (modifica il 18 gennaio 2026 | 21:32)

La 22ª giornata di Segunda División inaugura il girone di ritorno e si chiude con una sfida ad altissima tensione al Nuevo Los Cármenes, dove il Granada CF ospita la SD Eibar. Si tratta di uno scontro diretto fondamentale nella lotta salvezza: entrambe le squadre navigano nelle zone basse della classifica e hanno un disperato bisogno di punti per allontanarsi dalla retrocessione. Per il Granada è l’occasione di ritrovare la vittoria davanti al proprio pubblico, mentre l’Eibar cerca un colpo esterno che potrebbe cambiare il volto della sua stagione. Il fischio d'inizio è fissato alle 20:30 di domani, lunedì 19 gennaio.

Il momento delle due squadre — Il Granada arriva all’appuntamento dopo lo 0-0 contro il Castellón, un pareggio che ha confermato i limiti offensivi della squadra di Pacheta. Nonostante una prestazione discreta e diverse occasioni create, i biancorossi continuano a pagare una scarsa incisività sotto porta. I numeri parlano chiaro: il Granada è penultimo con 22 punti, a due lunghezze proprio dalla zona salvezza occupata anche dall’Eibar. La vittoria manca da sei giornate e il rendimento casalingo è uno dei peggiori della categoria, con appena due successi a Los Cármenes.

Situazione leggermente migliore per l’Eibar, che occupa il 17° posto con 24 punti. La sconfitta di misura contro il Burgos ha interrotto una mini-striscia positiva, ma gli armeros restano fuori dalla zona retrocessione. Tuttavia, il grande limite della squadra di Beñat San José è il rendimento esterno: lontano da Ipurúa sono arrivati solo tre pareggi, un dato che rende questa trasferta particolarmente delicata. La posta in palio è altissima e il margine d’errore praticamente nullo.

Le probabili formazioni di Granada-Eibar — Entrambe le squadre dovrebbero confermare assetti simili a quelli delle ultime uscite, affidandosi agli uomini più esperti per una sfida che si preannuncia fisica e combattuta. Sfida con moduli a specchio, entrambe le formazioni scendono in campo con un dinamico 4-2-3-1, in cui il riferimento offensivo per il Granada sarà Pascual, mentre per l'Eibar Bautista.

Granada (4-2-3-1): Astrálaga; Óscar Naasei, Manu Lama, Loïc Williams, Diallo; Sergio Ruiz, Rubén Alcaraz; Álex Sola, José Arnáiz, Rodelas; Jorge Pascual

Eibar (4-2-3-1): Magunagoitia; Álvaro Rodríguez, Marco Moreno, Nolaskoain, Arrillaga; Javier Martínez, Sergio Álvarez; Ander Madariaga, Guruzeta, Corpas; Bautista