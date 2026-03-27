Granada-Huesca: probabili formazioni e streaming gratis

Granada-Huesca, in programma il 28 marzo 2026 alle 16:15, mette di fronte due squadre con momenti diversi

Stefano Sorce 27 marzo - 19:49

Sabato 28 marzo 2026 alle ore 16:15, allo Estadio Nuevo Los Cármenes, il Granada ospita l'Huesca in una sfida valida per la Segunda División. Una partita importante soprattutto per la classifica, con i padroni di casa che cercano continuità e gli ospiti chiamati a reagire. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI GRANADA-HUESCA SU BET365.

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Il momento delle due squadre — Il Granada arriva a questa gara con un rendimento abbastanza equilibrato. Nelle ultime dieci partite ha alternato risultati positivi a qualche passo falso, ma resta una squadra difficile da affrontare, soprattutto in casa. I numeri raccontano una squadra ordinata, che non segna tantissimo ma riesce a mantenere un buon equilibrio difensivo, concedendo poco agli avversari. La vittoria nell’ultimo turno contro la Real Sociedad B ha dato fiducia, anche perché è arrivata con una prestazione concreta, senza bisogno di dominare il possesso. Il punto di forza resta la gestione della partita: il Granada sa quando accelerare e quando abbassare i ritmi.

L’Huesca, invece, attraversa un momento più complicato. I numeri delle ultime dieci gare parlano chiaro, con più sconfitte che risultati utili, e soprattutto con difficoltà evidenti in trasferta. La squadra tende a concedere troppo, sia in termini di occasioni che di gol, e questo pesa molto sull’andamento delle partite. Anche quando riesce a mantenere il possesso, fatica a trasformarlo in occasioni pulite. La recente sconfitta contro l’Almería ha confermato queste difficoltà: buona gestione del pallone, ma poca incisività davanti e fragilità dietro. Serve una risposta, soprattutto a livello di solidità.

Formazioni previste di Granada-Huesca — Il Granada dovrebbe scendere in campo con un 4-3-3, con Astralaga tra i pali e una difesa composta da Oppong, Manu Lama, Loïc Williams e Diallo. A centrocampo spazio a Trigueros, Alcaraz e Izan González, mentre in attacco Arnáiz sarà supportato da Sola e Ndiaye.

L’Huesca risponde con un 4-2-3-1: Jimenez in porta, difesa con Carrillo, Pulido, Magaña e Jordi Martín. In mediana Sielva e Seoane, mentre sulla trequarti agiranno Laquintana, Portillo e Ojeda alle spalle di Escobar.

Granada (4-3-3): Astralaga; Oppong, Lama, Williams, Diallo; Trigueros, Alcaraz, González; Sola, Ndiaye, Arnáiz.

Huesca (4-2-3-1): Jimenez; Carrillo, Pina, Pulido, Jordi Martín; Sielva, Seoane; Laquintana, Portillo Soler, Ojeda; Escobar.