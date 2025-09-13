L'emozioni del calcio spagnolo per una sfida di assoluto cartello. Ecco cosa fare per non perdersi nemmeno un minuto della partita

Michele Massa 13 settembre 2025 (modifica il 13 settembre 2025 | 21:02)

La Segunda Division torna in campo, tra i match di cartello c'è sicuramente quello tra Granada e Leganes. La sfida in programma domenica 14 settembre alle ore 21:00 mette contro due squadre che stanno vivendo due momenti opposti di stagione.

Dove vedere Granada-Leganes in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match tra Granada e Leganes in programma domenica 14 settembre alle ore 21:00. La partita sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Per non perdersi l'emozioni del match basterà cliccare sul link antecedente e godersi lo spettacolo del calcio spagnolo.

Il momento delle due squadre — Il Granada sta attraversando un momento complicato, avendo raccolto soltanto un punto nelle prime quattro giornate, con un bilancio di 0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte. Nelle ultime cinque gare, la squadra ha realizzato 4 reti, subendone però 10, segno di difficoltà sia nel reparto offensivo che in quello difensivo. L’ultima sfida, conclusasi con un 2-2 contro il Málaga CF, ha mostrato qualche segnale di ripresa, ma la necessità di conquistare la prima vittoria stagionale resta fondamentale.

Il CD Leganés, allenato da Francisco José López Fernández, ha raccolto 4 punti nelle prime quattro giornate, frutto di quattro pareggi e nessuna sconfitta. L’ultima gara si è conclusa con uno 0-0 contro il Cultural Leonesa, mettendo in luce le difficoltà della squadra nel concretizzare le occasioni da gol. Con 4 reti realizzate e altrettante subite, il Leganés ha dimostrato una buona tenuta difensiva, ma deve trovare maggiore efficacia in fase offensiva per puntare a risultati più ambiziosi.

Le probabili formazioni di Granada Leganes — GRANADA (5-3-2): Zidane, Casadeus, Oppong, Lama, Loic Williams, Alex Sola; Faye, Ruiz, Sema; Bouldini, Saenz.

LEGANES (4-4-2): Soriano, Ruben Pena, Aguilar, Jorge Saenz, Marvel; Naim Garcia, Diawara, Gonzalo Melero, Duk; Diego, Miguel de la Fuente.