La sfida di tennis doppio maschile tra Marcel Granollers/Horacio Zeballos e Simone Bolelli/Andrea Vavassori è valida per le semifinali del torneo di doppio del Roland Garros e si gioca giovedì 4 giugno alle ore 12:00. Un confronto di altissimo livello tra due delle coppie più forti del circuito mondiale, con in palio un posto nella finale dello Slam parigino. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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La coppia formata da Granollers e Zeballos arriva a questo appuntamento forte di una grande esperienza internazionale e di una consolidata intesa maturata negli anni. Lo spagnolo e l'argentino hanno dimostrato più volte di saper gestire al meglio i momenti decisivi dei grandi tornei.

Dall'altra parte, Bolelli e Vavassori stanno confermando tutto il loro valore anche sulla terra battuta. Gli azzurri hanno mostrato grande solidità durante il torneo e proveranno a sfruttare qualità al servizio e aggressività a rete per conquistare la finale.

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Il momento delle due coppie

cercheranno di sfruttare la loro esperienza e la grande qualità nel gioco di doppio per controllare i punti più importanti dell'incontro.

Bolelli e Vavassori, invece, proveranno a imporre aggressività e intensità, facendo leva sulla fiducia accumulata durante il torneo per raggiungere una storica finale a Parigi.

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