Martedì 12 maggio a Zurigo sarà una di quelle partite che ti fanno venire voglia di sederti sul divano con una pizza gigante, una coca ghiacciata e il telecomando stretto in mano come se fosse una questione personale. Perché Grasshoppers-Winterthur non è calcio elegante da bicchiere di vino e aperitivino chic. No. Questa è una partita sporca, nervosa, piena di difese che traballano peggio di me dopo quattro rampe di scale.

Alle 20:30 il Letzigrund sarà praticamente una pentola a pressione. Il Grasshoppers arrivano da quattro sconfitte casalinghe consecutive e hanno la faccia di quelli che continuano a dire “tranquilli ragazzi” mentre dentro stanno crollando. Il Winterthur invece almeno arriva da una vittoria contro il Lausanne-Sport, ma dietro concede talmente tanto che ogni volta che gli avversari attaccano sembra partire un allarme antincendio. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI GRASSHOPPERS-WINTERTHUR CLICCA SU BET365.

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Il momento del Grasshoppers

La squadra di Messner sta vivendo uno dei momenti peggiori della stagione. Otto sconfitte nelle ultime dieci partite raccontano chiaramente le difficoltà di un gruppo che sembra aver perso sicurezza soprattutto nei momenti chiave delle gare. Il Grasshoppers segnano pochissimo e concedono tantissimo. Il dato sui gol subiti è impressionante e riflette perfettamente una squadra che fatica sia nella gestione difensiva che nel controllo del ritmo partita. Il Letzigrund, invece di rappresentare una sicurezza, è diventato quasi un peso psicologico.

Il momento del Winterthur

Anche il Winterthur ha attraversato una stagione piena di sofferenza, ma il successo contro il Lausanne-Sport ha almeno riportato un po’ di fiducia nello spogliatoio. La squadra di Patrick Rahmen continua comunque a concedere tantissimo dietro: 94 gol subiti rappresentano un dato drammatico. Tuttavia, offensivamente il Winterthur riesce spesso a creare occasioni soprattutto grazie al movimento continuo di Burkart e Hunziker. Lontano da casa il rendimento resta fragile, ma il momento mentale sembra leggermente migliore rispetto agli avversari.

Probabili formazioni di Grasshoppers-Winterthur

Il Grasshoppers dovrebbero confermare il 4-2-3-1 con Michael Frey riferimento offensivo centrale e Asp Jensen incaricato di dare qualità e collegamento tra centrocampo e attacco. Abrashi guiderà invece la parte più fisica del centrocampo.

Il Winterthur dovrebbe rispondere con un 4-3-1-2 molto offensivo. Kasami e Jankewitz avranno il compito di gestire il possesso, mentre Burkart e Hunziker proveranno continuamente ad attaccare la profondità sfruttando le difficoltà difensive degli avversari.

Cavallette (4-2-3-1): Hammel; Abels, Ngom, Kohler, Rissi; Abrashi, Hassane; Krasniqi, Meyer, Asp Jensen; Frey.

Winterthur (4-3-1-2): Kapino; Sidler, Kryeziu, Lüthi, Diaby; Schneider, Jankewitz, Kasami; Golliard; Hunziker, Burkart.

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