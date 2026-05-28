Dove vedere Gremio-Corinthians in diretta tv e streaming gratis

Sabato 30 maggio alle 22:30 italiane il Grêmio ospiterà il Corinthians all’Arena do Grêmio, in una sfida valida per il campionato brasiliano che mette di fronte due squadre reduci da impegni molto intensi nelle coppe continentali. Il Tricolor vuole sfruttare il fattore campo per restare agganciato alle zone alte della classifica, mentre il Timão cerca continuità dopo un periodo caratterizzato da risultati altalenanti. Per scoprire come non perdere neanche un minuto della gara, continua a leggere l'articolo.

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Il momento delle due squadre

Il Gremio arriva all’appuntamento con un po’ di amarezza dopo il pareggio interno contro il Montevideo City Torque in Copa Sudamericana, risultato che ha costretto i brasiliani a passare dai playoff invece che qualificarsi direttamente agli ottavi. Nonostante questo passo falso, la squadra di Porto Alegre resta molto solida davanti al proprio pubblico e nel Brasileirão ha costruito gran parte dei suoi punti proprio in casa. Il Corinthians, invece, è reduce dalla sconfitta contro il Platense in Copa Libertadores, battuta d’arresto che ha interrotto una lunga striscia positiva a livello internazionale. In campionato il Timão non scende in campo da alcune settimane, precisamente dal ko per 3-1 contro il Botafogo, e vuole subito reagire per non perdere terreno nella corsa alle prime posizioni.

Le probabili formazioni di Gremio-Corinthians

Sfida particolarmente intrigante tra le due formazioni. Gli appassionati di calcio ricorderanno sicuramente Martín Braithwaite, ex calciatore del Barcellona che adesso è tra i principali pilastri del Gremio. Per il Corinthians, invece, l'uomo copertina è il brasiliano Depay.

Gremio: Weverton, Pavón, L. Eduardo, Viery, C. Paulista, Peerez, Noriega, Innamorato, Braithwaite, Amizu, C. Vinicius.

Corinthians: H. Souza, Matheuzinho, G. Enrico, G. Paulista, M. Bidu, Raniele, Bidon, Allan, Garro, Depay, Y. Alberto.

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