Momenti opposti e classifica che non lascia spazio a interpretazioni: Gremio-Coritiba, in programma domenica 26 aprile 2026 alle ore 21:00, è una partita che può dire molto sulle ambizioni reali delle due squadre in questa fase della stagione. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI GREMIO-CORITIBA SU BET365

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Il momento delle due squadre

Il Gremio arriva a questa sfida con più interrogativi che certezze. La sconfitta contro il Cruzeiro ha confermato le difficoltà di una squadra che fatica a trovare continuità, soprattutto in campionato. I numeri raccontano di un rendimento altalenante: poche vittorie, tanti pareggi e una produzione offensiva che non sempre riesce a trasformarsi in gol. La vittoria in Coppa del Brasile ha dato un minimo di respiro, ma non basta a cancellare i problemi strutturali. Il Grêmio resta una squadra che prova a costruire gioco, che mantiene un buon possesso, ma che spesso manca di incisività negli ultimi metri. Giocatori come Carlos Vinícius e Amuzu sono chiamati a fare la differenza, ma serve più continuità. Il fattore casa può essere un’arma importante. A Porto Alegre il Gremio tende ad alzare il livello, sia in termini di intensità che di pressione. Tuttavia, la gestione delle partite resta un punto critico: quando la gara non si sblocca subito, emergono difficoltà evidenti.

Il Coritiba, invece, arriva con una classifica migliore e una sensazione generale di maggiore solidità. I 19 punti e il 7° posto raccontano di una squadra organizzata, capace di ottenere risultati anche senza dominare il gioco. La vittoria contro l’Atlético Mineiro è un segnale forte, soprattutto per come è arrivata: pochi possessi, ma grande efficacia. Il Coritiba è una squadra pratica. Non cerca il controllo totale, ma sa sfruttare gli spazi e colpire nei momenti giusti. In questo senso, giocatori come Breno Lopes e Pedro Rocha sono fondamentali, perché riescono a concretizzare anche con poche occasioni. In trasferta, l’approccio resta prudente ma efficace: linea compatta, pochi rischi e attenzione alle ripartenze. Questo tipo di strategia può mettere in difficoltà un Grêmio che spesso fatica contro squadre organizzate e attente.

Le probabili formazioni di Gremio-Coritiba

Il Gremio dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1, con Weverton tra i pali e una difesa guidata da Balbuena. In mezzo al campo, Arthur e Nardoni garantiranno equilibrio, mentre sulla trequarti Amuzu e Pavón daranno qualità e imprevedibilità alle spalle di Carlos Vinícius.

Il Coritiba risponde con lo stesso sistema di gioco, puntando su compattezza e transizioni rapide. Josué sarà il riferimento creativo sulla trequarti, mentre in attacco Breno Lopes e Pedro Rocha avranno il compito di sfruttare ogni spazio disponibile.

Gremio (4-2-3-1): Weverton; Pavón, Balbuena, Viery Fernandes, Pedro Gabriel; Nardoni, Arthur; Enamorado, Gabriel Mec, Amuzu; Carlos Vinícius

Coritiba (4-2-3-1): Pedro Rangel; Tinga, Maicon, Jacy, Felipe Jonatan; Vini Paulista, Wallisson; Lucas Ronier, Josué, Breno Lopes; Pedro Rocha.

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