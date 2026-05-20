Dove vedere Gremio-Palestino in diretta tv e streaming gratis

La Copa Sudamericana entra nella fase decisiva della sua fase a gironi e tra le sfide più importanti della quinta giornata c’è quella tra Grêmio e Palestino. Il match si giocherà giovedì 21 maggio 2026 all’Arena do Grêmio di Porto Alegre, con calcio d’inizio fissato alle 02:00 di notte italiana. Per la formazione brasiliana si tratta di un appuntamento fondamentale nella corsa al primo posto del Gruppo F, mentre il Palestino è chiamato a una vera impresa per continuare a sperare nella qualificazione ai playoff della competizione. Scopri come seguire la partita continuando a leggere quest'articolo.

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Il momento delle due squadre

La squadra allenata da Luís Castro, il Gremio, ha rilanciato le proprie ambizioni continentali grazie al netto successo ottenuto contro il Deportivo Riestra nell’ultimo turno di Sudamericana. Una vittoria convincente, arrivata grazie alle reti di Francis Amuzu, Carlos Vinícius e Martin Braithwaite, che ha permesso ai brasiliani di portarsi a ridosso della vetta del girone. Il Palestino, invece, vive una situazione più complicata nel girone di Copa Sudamericana. La formazione cilena occupa l’ultimo posto del gruppo e finora non è riuscita a trovare continuità di risultati a livello internazionale. Anche il precedente tra le due squadre lascia immaginare una gara molto intensa. Lo 0-0 dell’andata fu caratterizzato da tanti contrasti e da una partita molto spezzettata, segnale di quanto l’equilibrio possa ancora incidere in questo doppio confronto.

Le probabili formazioni di Gremio-Palestino

Il Gremio si presenta alla sfida di Copa con un 4-2-3-1, in cui il riferimento offensivo sarà Carlos Vinícius. Il Palestino risponderà con un modulo altrettanto dinamico, un 4-3-3 con una batteria offensiva composta da Carrasco, Silva e Munder.

Grêmio (4-2-3-1): Weverton; Cristian Pavón, Gustavo Martins, Viery, Caio Paulista; Leonel Pérez, Dodi; Teté, Gabriel Mec, Willian; Carlos Vinícius. Allenatore: Luís Castro.

Palestino (4-3-3): Sebastián Pérez; Ian Garguez, Vicente Espinoza, Enzo Roco, Dilan Zúñiga; Nicolás Meza, Francisco Montes, Sebastián Gallegos; Bryan Carrasco, Nelson da Silva, César Munder. Allenatore: Lucas Bovaglio.

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