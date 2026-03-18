Gremio-Vitoria: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming

Gremio-Vitoria si gioca giovedì 19 marzo 2026 alle ore 23:00 all’Arena do Grêmio

Stefano Sorce 18 marzo - 14:43

All’Arena do Grêmio si gioca una sfida interessante del campionato brasiliano: Gremio-Vitoria, in programma giovedì 19 marzo 2026 alle ore 23:00 italiane. Due squadre separate da pochi punti, ma con caratteristiche e momenti diversi.

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Il momento delle due squadre — Il Gremio arriva da un pareggio per 1-1 contro la Chapecoense, una gara in cui ha dominato il possesso ma senza riuscire a concretizzare fino in fondo. Nelle ultime 10 partite ha alternato risultati (4 vittorie, 4 sconfitte, 2 pareggi), ma resta una squadra offensivamente molto pericolosa con una media di 2 gol a partita. Grande protagonista è Carlos Vinícius, autore di 9 gol, supportato da un reparto offensivo dinamico e creativo.

Il Vitoria, invece, è reduce da un’importante vittoria per 2-0 contro l’Atlético Mineiro, ottenuta con grande solidità difensiva e cinismo. Nelle ultime 10 gare ha collezionato 5 vittorie, dimostrando di essere una squadra difficile da affrontare, soprattutto quando può giocare di rimessa.

Probabili formazioni di Gremio-Vitoria — Il Gremio dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1, con Weverton tra i pali e una difesa composta da Pavón adattato, Balbuena, Viery e Caio Paulista. In mezzo al campo spazio a Nardoni e Noriega, mentre sulla trequarti agiranno Tetê, Monsalve e Amuzu alle spalle della punta Carlos Vinícius, riferimento offensivo principale.

Il Vitoria dovrebbe rispondere con un 4-3-3, con Lucas Arcanjo in porta e una linea difensiva guidata da Cacá e Camutanga. A centrocampo agiranno Baralhas, Edenilson e Martinez, mentre in attacco spazio a Matheuzinho e Fabricio Santos sugli esterni, con Renato Kayzer come punta centrale.

Gremio (4-2-3-1): Weverton; Pavón, Balbuena, Viery, Caio Paulista; Nardoni, Noriega; Tetê, Monsalve, Amuzu; Carlos Vinícius.

Vitoria (4-3-3): Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Camutanga, Ramon; Edenilson, Baralhas, Martinez; Fabricio Santos, Renato Kayzer, Matheuzinho.

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