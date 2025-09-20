Gubbio-Bra: dove vedere la Serie C in Diretta Tv e in Streaming

La squadra di mister Domenico Di Carlo vuole dare continuità ai buoni segnali mostrati nelle ultime uscite. Prestazioni solide, identità chiara e la spinta del pubblico di casa sono gli ingredienti su cui i rossoblù contano per portare a casa punti preziosi. L’obiettivo è chiaro: non fermarsi e consolidare la propria posizione in classifica, affrontando ogni gara con concentrazione senza guardare troppo avanti al calendario.

Qui Bra

Il Bra di Fabio Nisticò, neopromosso, sta ancora cercando di adattarsi al ritmo della Serie C. Dopo quattro giornate i piemontesi hanno raccolto soltanto due pareggi, rimanendo nelle zone basse della classifica. Nonostante ciò, la squadra giallorossa conserva entusiasmo e non rinuncia al proprio gioco: nel 3-5-2 spazio a corsa e ripartenze sulle fasce, fisicità in area e un atteggiamento mai arrendevole. Lontano da casa i risultati non sono arrivati, ma il Bra non ha intenzione di recitare la parte della vittima sacrificale.