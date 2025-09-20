Gubbio-Bra: dove vedere la Serie C in Diretta Tv e in Streaming

Sabato pomeriggio lo stadio “Barbetti” sarà teatro della sfida tra Gubbio, reduce da un avvio di campionato incoraggiante, eita Bra, neopromossa con tanta voglia di sorprendere, ma in evidente difficoltà in questo inizio di stagione (penultimo con due punti all'attivo).
GUBBIO BRA DIRETTA TV STREAMING GRATIS SERIE C LIVE - Scopriamo dove vedere il match valido per la quinta giornata del Gruppo B di Serie C, Gubbio-Bra, in programma sabato 20 settembre alle ore 15:00.
Qui Gubbio—
La squadra di mister Domenico Di Carlo vuole dare continuità ai buoni segnali mostrati nelle ultime uscite. Prestazioni solide, identità chiara e la spinta del pubblico di casa sono gli ingredienti su cui i rossoblù contano per portare a casa punti preziosi. L’obiettivo è chiaro: non fermarsi e consolidare la propria posizione in classifica, affrontando ogni gara con concentrazione senza guardare troppo avanti al calendario.
Qui Bra—
Il Bra di Fabio Nisticò, neopromosso, sta ancora cercando di adattarsi al ritmo della Serie C. Dopo quattro giornate i piemontesi hanno raccolto soltanto due pareggi, rimanendo nelle zone basse della classifica. Nonostante ciò, la squadra giallorossa conserva entusiasmo e non rinuncia al proprio gioco: nel 3-5-2 spazio a corsa e ripartenze sulle fasce, fisicità in area e un atteggiamento mai arrendevole. Lontano da casa i risultati non sono arrivati, ma il Bra non ha intenzione di recitare la parte della vittima sacrificale.
Gubbio-Bra, probabili formazioni—
GUBBIO (3-5-2): Bagnolini; Fazzi, Signorini, Di Bitonto; Zallu, Hraiech, Carraro, Djankpata, Podda; Tommasini, Spina. Allenatore: Domenico Di Carlo
BRA (3-5-2): Franzini; De Santis, Cannistrà, Chiesa; Cucciniello, Maressa, La Marca, Brambilla, Paulassi; Baldini, Sinani. Allenatore: Fabio Nisticò
