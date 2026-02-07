Lo streaming gratis della gara di campionato Gubbio-Campobasso: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 7 febbraio 2026 (modifica il 7 febbraio 2026 | 09:22)

Il Girone B di Serie C propone domenica 8 febbraio alle ore 14:30 la sfida tra Gubbio e Campobasso, un confronto che mette in palio punti pesanti per la zona playoff. I padroni di casa sono dodicesimi con 26 punti e cercano continuità per avvicinarsi alle posizioni che contano, mentre gli ospiti occupano il quinto posto a quota 33, con l’obiettivo di consolidare la propria presenza nelle zone alte della classifica.

Hai tre possibilità per guardare Gubbio-Campobasso in streaming gratis:

Dove vedere Gubbio-Campobasso in diretta TV e in streaming LIVE — La partita Gubbio-Campobasso è visibile in diretta streaming live su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla visione è sufficiente avere un conto attivo, che consente di seguire l’incontro senza costi aggiuntivi e di consultare statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet

Per seguire lo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

Avere un conto attivo

CercareGubbio-Campobasso nel palinsesto Live

Il momento delle due squadre — Il Gubbio, dodicesimo con 26 punti, sta vivendo una stagione di equilibrio, con l’obiettivo di trovare maggiore continuità soprattutto nei risultati. La squadra di Domenico Di Carlo punta su organizzazione e compattezza, cercando di sfruttare il fattore campo per fare la differenza nei momenti chiave della gara.

Il Campobasso, quinto a 33 punti, arriva a questo appuntamento con ambizioni chiare. La formazione guidata da Luciano Zauri ha mostrato solidità e buone soluzioni offensive, qualità che le hanno permesso di stabilizzarsi nelle posizioni di vertice e di guardare con fiducia al prosieguo del campionato.

Le probabili formazioni di Gubbio-Campobasso — Il Gubbio dovrebbe confermare il 3-5-2, modulo che garantisce densità in mezzo al campo e copertura difensiva. L’idea è quella di mantenere compattezza tra i reparti e sfruttare le corsie laterali per accompagnare l’azione offensiva con continuità.

Il Campobasso risponde con il 4-3-3, un assetto che permette ampiezza e pressione alta. La squadra cercherà di gestire il possesso e di creare superiorità sugli esterni, mantenendo equilibrio tra fase difensiva e offensiva.

Gubbio (3-5-2): Bagnolini, Di Bitonto, Signorini, Bruscaglia, Tentardini, Hraiech, Carraro, Rosaia, Zallu, La Mantia, Tommasini. Allenatore: Domenico Di Carlo

Campobasso (4-3-3): Tantalochi, Pierno, Celesia, Papini, Cristallo, Gargiulo, Cerretelli, Gala, Leonetti, Magnaghi, Bifulco. Allenatore: Luciano Zauri