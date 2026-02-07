Il Girone B di Serie C propone domenica 8 febbraio alle ore 14:30 la sfida tra Gubbio e Campobasso, un confronto che mette in palio punti pesanti per la zona playoff. I padroni di casa sono dodicesimi con 26 punti e cercano continuità per avvicinarsi alle posizioni che contano, mentre gli ospiti occupano il quinto posto a quota 33, con l’obiettivo di consolidare la propria presenza nelle zone alte della classifica.
La partita Gubbio-Campobasso è visibile in diretta streaming live su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla visione è sufficiente avere un conto attivo, che consente di seguire l’incontro senza costi aggiuntivi e di consultare statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.
Il momento delle due squadre—
Il Gubbio, dodicesimo con 26 punti, sta vivendo una stagione di equilibrio, con l’obiettivo di trovare maggiore continuità soprattutto nei risultati. La squadra di Domenico Di Carlo punta su organizzazione e compattezza, cercando di sfruttare il fattore campo per fare la differenza nei momenti chiave della gara.
Il Campobasso, quinto a 33 punti, arriva a questo appuntamento con ambizioni chiare. La formazione guidata da Luciano Zauri ha mostrato solidità e buone soluzioni offensive, qualità che le hanno permesso di stabilizzarsi nelle posizioni di vertice e di guardare con fiducia al prosieguo del campionato.
Le probabili formazioni di Gubbio-Campobasso—
Il Gubbio dovrebbe confermare il 3-5-2, modulo che garantisce densità in mezzo al campo e copertura difensiva. L’idea è quella di mantenere compattezza tra i reparti e sfruttare le corsie laterali per accompagnare l’azione offensiva con continuità.
Il Campobasso risponde con il 4-3-3, un assetto che permette ampiezza e pressione alta. La squadra cercherà di gestire il possesso e di creare superiorità sugli esterni, mantenendo equilibrio tra fase difensiva e offensiva.
Gubbio (3-5-2): Bagnolini, Di Bitonto, Signorini, Bruscaglia, Tentardini, Hraiech, Carraro, Rosaia, Zallu, La Mantia, Tommasini. Allenatore: Domenico Di Carlo
Campobasso (4-3-3): Tantalochi, Pierno, Celesia, Papini, Cristallo, Gargiulo, Cerretelli, Gala, Leonetti, Magnaghi, Bifulco. Allenatore: Luciano Zauri
