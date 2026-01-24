Gubbio-Forlì: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Gubbio-Forlì in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 24 gennaio 2026 (modifica il 25 gennaio 2026 | 17:20)

L'incontro tra Gubbio e Forlì FC, in programma domenica 25 gennaio 2026 alle 17:30, si preannuncia come uno degli snodi cruciali della stagione per entrambe le squadre nel campionato di Serie C, Girone B

Il momento delle due squadre — Entrambe le formazioni si trovano in una posizione delicata in classifica: il Gubbio è attualmente al quattordicesimo posto con 23 punti, mentre il Forlì FC occupa il dodicesimo posto con 25 punti. La differenza di soli due punti rende questa sfida particolarmente interessante, poiché ogni risultato potrebbe avere un impatto significativo sulla lotta per la salvezza.

Il Gubbio, allenato da Domenico Di Carlo, ha faticato a mantenere una certa continuità nel corso della stagione, con un bilancio di 4 vittorie, 11 pareggi e 5 sconfitte. In casa, la squadra ha ottenuto una sola vittoria, ma ha raccolto ben 7 pareggi, segno di una certa solidità difensiva, anche se è necessario migliorare l'efficacia offensiva per poter ottenere risultati più positivi. Il Forlì FC, sotto la guida di Alessandro Miramari, ha collezionato 7 vittorie, 4 pareggi e 10 sconfitte. La squadra ha avuto difficoltà lontano dalle mura amiche, con sole 3 vittorie in 10 gare in trasferta.

Nell'ultimo confronto tra le due squadre, il Gubbio si è imposto con un 1-0, un successo che potrebbe fornire loro una spinta di fiducia in vista della nuova sfida. Tuttavia, i dati recenti suggeriscono che entrambe le compagini stanno attraversando un periodo difficile: il Gubbio ha vinto una sola volta nelle ultime cinque partite, mentre il Forlì FC ha ottenuto lo stesso numero di successi nello stesso arco di tempo.