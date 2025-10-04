Gubbio-Pontedera: diretta TV e streaming LIVE del match

Come vedere la sfida del girone B di Serie C in programma sabato 4 ottobre

Michele Massa 4 ottobre - 22:33

Il girone B di Serie C vede nel suo pacchetto domenicale la sfida tra Gubbio e Pontedera. Classifica opposta ma voglio di tre punti, i padroni di casa per inseguire le prime, gli ospiti per rialzarsi.

Il momento delle due squadre — Il Gubbio si trova attualmente al quarto posto in classifica con 12 punti, frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta, con un bilancio di 6 gol realizzati e 5 incassati. La formazione guidata da Domenico Di Carlo, tecnico esperto e tatticamente preparato, ha mostrato grande solidità nelle gare casalinghe, dove ha raccolto 1 vittoria e 2 pareggi, rimanendo imbattuta tra le mura amiche.

Situazione più complicata, invece, per il Pontedera, che occupa la sedicesima posizione con 7 punti. La squadra ha collezionato 2 successi, 1 pareggio e 4 sconfitte, con un saldo reti negativo: 6 gol all’attivo e ben 13 al passivo. Il rendimento fuori casa è stato particolarmente deludente, con 2 sconfitte e un pareggio. Il tecnico Leonardo Menichini dovrà intervenire in modo deciso per invertire la rotta e dare nuova fiducia al gruppo.

Le probabili formazioni di Gubbio-Pontedera — GUBBIO (3-5-2): Krapikas; Bruscagin, Di Bitonto, Fazzi; Tentardini, Carraro, Rosaia, Podda, Zallu; Spina, Tommasini. Allenatore: Domenico Di Carlo.

PONTEDERA (4-2-3-1): Biagini; Perretta, Vona, Pretato, Paolieri; Ladinetti, Manfredonia; Vitali, Scaccabarozzi, Ianesi; Battimell