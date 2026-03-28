Lo streaming gratis della gara Gubbio-Ravenna: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 28 marzo 2026 (modifica il 28 marzo 2026 | 10:02)

In Serie C Girone B va in scena una sfida tra due squadre con obiettivi differenti: Gubbio-Ravenna, domenica 29 marzo alle ore 20:30. Il Gubbio è ottavo a 43 punti e cerca continuità per consolidare la posizione playoff, mentre il Ravenna è terzo con 61 punti e punta a restare agganciato alle zone alte della classifica. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI GUBBIO-RAVENNA SU BET365

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Cercare Gubbio-Ravenna nel palinsesto Live

Il momento delle due squadre — Il Gubbio, allenato da Domenico Di Carlo, si affida al 3-5-2 che punta su equilibrio e capacità di ripartenza. Carraro e Rosaia guideranno il centrocampo, mentre La Mantia e Tommasini agiranno in avanti cercando di sfruttare le palle gol in contropiede. Con 43 punti, i padroni di casa vogliono continuare a scalare posizioni in zona playoff.

Il Ravenna, guidato da Marco Marchionni, risponde con lo stesso modulo 3-5-2, ma con l’obiettivo di mantenere il terzo posto e tenere la pressione sulle prime della classe. Rrapaj e Spini guideranno l’attacco supportati da un centrocampo folto e tecnico, pronto a dettare i tempi di gioco.

Le probabili formazioni di Gubbio-Ravenna — Gara tattica e intensa, con Gubbio pronto a sfruttare la solidità difensiva e il Ravenna determinato a imporre il proprio ritmo.

Gubbio (3-5-2): Bagnolini, Di Bitonto, Signorini, Bruscaglia, Tentardini, Hraiech, Carraro, Rosaia, Zallu, La Mantia, Tommasini. Allenatore: Domenico Di Carlo

Ravenna (3-5-2): Anacoura, Donati, Bianconi, Solini, Pozzo, Lonardi, Tenkorang, Rossetti, Rrapaj, Spini, Luciani. Allenatore: Marco Marchionni