In Serie C Girone B va in scena una sfida tra due squadre con obiettivi differenti: Gubbio-Ravenna, domenica 29 marzo alle ore 20:30. Il Gubbio è ottavo a 43 punti e cerca continuità per consolidare la posizione playoff, mentre il Ravenna è terzo con 61 punti e punta a restare agganciato alle zone alte della classifica. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI GUBBIO-RAVENNA SU BET365
La diretta streaming
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Il momento delle due squadre—
Il Gubbio, allenato da Domenico Di Carlo, si affida al 3-5-2 che punta su equilibrio e capacità di ripartenza. Carraro e Rosaia guideranno il centrocampo, mentre La Mantia e Tommasini agiranno in avanti cercando di sfruttare le palle gol in contropiede. Con 43 punti, i padroni di casa vogliono continuare a scalare posizioni in zona playoff.
Il Ravenna, guidato da Marco Marchionni, risponde con lo stesso modulo 3-5-2, ma con l’obiettivo di mantenere il terzo posto e tenere la pressione sulle prime della classe. Rrapaj e Spini guideranno l’attacco supportati da un centrocampo folto e tecnico, pronto a dettare i tempi di gioco.
Le probabili formazioni di Gubbio-Ravenna—
Gara tattica e intensa, con Gubbio pronto a sfruttare la solidità difensiva e il Ravenna determinato a imporre il proprio ritmo.
Gubbio (3-5-2): Bagnolini, Di Bitonto, Signorini, Bruscaglia, Tentardini, Hraiech, Carraro, Rosaia, Zallu, La Mantia, Tommasini. Allenatore: Domenico Di Carlo
Ravenna (3-5-2): Anacoura, Donati, Bianconi, Solini, Pozzo, Lonardi, Tenkorang, Rossetti, Rrapaj, Spini, Luciani. Allenatore: Marco Marchionni
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