Non perdere Guidonia-Arezzo: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 30 gennaio 2026 (modifica il 30 gennaio 2026 | 20:32)

Il venerdì del Girone B di Serie C si preannuncia decisivo per gli equilibri al vertice. Tra le sfide più attese spicca quella tra Guidonia Montecelio 1937 e Arezzo, con la capolista impegnata in trasferta in un campo storicamente complicato. Il match è in programma venerdì 30 gennaio alle ore 20:30, allo Stadio Città dell’Aria, e metterà di fronte due squadre con motivazioni forti: da una parte un Guidonia in cerca di rilancio, dall’altra un Arezzo deciso a consolidare il primato.

Hai tre possibilità per vedere Guidonia-Arezzo in streaming gratis

Dove vedere Guidonia-Arezzo in diretta TV e streaming gratis — Guidonia-Arezzo sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e versando un deposito minimo di 10 euro, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Guidonia-Arezzo sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

Il momento di forma delle due squadre — Il Guidonia Montecelio arriva a questo appuntamento con l’urgenza di muovere la classifica. I laziali hanno mostrato solidità a tratti, ma la continuità è mancata e la necessità di punti è ormai evidente per restare agganciati alla zona playoff. Il fattore campo potrebbe rappresentare un’arma importante, soprattutto in una gara dove intensità e attenzione tattica faranno la differenza.

Situazione ben diversa per l’Arezzo, che continua a viaggiare con grande regolarità. La squadra amaranto non dà segnali di flessione e ha approfittato del recente rallentamento del Ravenna per rafforzare la propria leadership. In trasferta i toscani si sono dimostrati maturi e concreti, capaci di gestire i momenti della gara e colpire con lucidità. Per questo motivo, il pronostico pende leggermente dalla parte degli ospiti, anche se il contesto lascia spazio a una partita equilibrata e combattuta.

Le probabili formazioni di Guidonia-Arezzo — I padroni di casa scendono in campo con un centrocampo folto ed una difesa a tre, con in attacco Starita, Russo e Spavone. Gi ospiti invece rispondono con un dinamico 4-3-3, con terzini pronti a spingere sulle fasce e dare supporto alle ali offensive. I riferimenti in attacco saranno Ravasio, Tavernelli e Pattarello.

Guidonia Montecelio (3-4-3): Avella; Esempio, Frascatore, Cristini; Errico, Tessiore, Tascone, Viteritti; Starita, Russo, Spavone.

Arezzo (4-3-3): Venturi; Coppolaro, Chiosa, Gilli, Righetti; Guccione, Chierico, Ionita; Ravasio, Tavernelli, Pattarello.