Guidonia-Forlì: dove vedere la partita in streaming gratis

Michele Massa 14 febbraio 2026 (modifica il 14 febbraio 2026 | 14:02)

Domenica 15 febbraio 2026 andrà in scena una sfida di grande importanza per il Girone B della Serie C Girone B, che metterà di fronte ACD Guidonia e Forlì FC. Il match, valido per la 27ª giornata

Hai tre possibilità per vedere la sfida senza pagare alcun abbonamento:

Dove vedere Guidonia-Forlì in diretta TV e streaming gratis — La sfida sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET E LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali e internazionali, inclusa tutta la Serie C.

La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo che consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio esclusivo di statistiche in tempo reale.

La registrazione e l’attivazione del conto SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA è invece l'unico modo per guardare gratuitamente la sfida in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi a SISAL GOLDBET o LOTTOMATICA

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Guidonia-Forlì nella sezione Live Streaming.

Il momento delle due squadre — L’ACD Guidonia si presenta all’appuntamento forte del 10° posto con 30 punti, ottenuti grazie a 7 successi, 9 pareggi e 8 sconfitte, con un saldo reti di 21 gol realizzati e 22 incassati. Tuttavia, il rendimento interno non è stato particolarmente brillante: davanti al proprio pubblico la squadra ha collezionato 2 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte, evidenziando difficoltà nel capitalizzare il fattore campo.

Situazione simile per il Forlì FC, che segue a breve distanza in 12ª posizione con 29 punti. Il cammino dei romagnoli racconta di 8 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte, con 28 reti segnate e 34 subite. Ancora più complicato il rendimento lontano da casa, dove il Forlì ha raccolto appena 3 vittorie e 2 pareggi, a fronte di 7 sconfitte, mostrando una certa fragilità in trasferta.

Entrambe le squadre sono chiamate a fare punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica. Analizzando l’andamento recente, il Guidonia arriva da una fase poco brillante, con 3 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime cinque gare, mentre il Forlì ha fatto registrare un rendimento leggermente migliore, con 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte.