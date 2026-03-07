Lo streaming gratis della gara di campionato Guidonia-Sambenedettese: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 7 marzo 2026 (modifica il 7 marzo 2026 | 07:56)

Il Girone B di Serie C mette di fronte Guidonia e Sambenedettese, protagoniste della sfida in programma domenica 8 marzo alle ore 17:30. I padroni di casa occupano la tredicesima posizione con 32 punti e cercano continuità per allontanarsi definitivamente dalle zone più delicate della classifica. La Sambenedettese, invece, è diciottesima a quota 25 e ha bisogno di punti pesanti per provare a risalire la graduatoria.

Hai tre possibilità per guardare la diretta tv live della partita Guidonia-Sambenedettese in streaming gratis:

Dove vedere Guidonia-Sambenedettese in diretta TV e streaming LIVE — La sfida sarà disponibile in diretta streaming sulle piattaforme Sisal, Lottomatica e Goldbet. Con un conto attivo oppure effettuando una scommessa è possibile accedere alla visione live senza costi aggiuntivi, oltre a consultare statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet

Per seguire lo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere a Sisal, Lottomatica o Goldbet

Mantenere il conto attivo oppure effettuare una scommessa

Cercare Guidonia-Sambenedettese nel palinsesto Live

Il momento delle due squadre — Il Guidonia, tredicesimo con 32 punti, arriva a questo appuntamento con l’obiettivo di consolidare la propria posizione di metà classifica. La formazione allenata da Ciro Ginestra dovrebbe schierarsi con un 5-3-2 che punta su solidità difensiva e ripartenze rapide, con Bernardotto e Spavone chiamati a sfruttare le occasioni create negli ultimi metri.

Situazione più complicata per la Sambenedettese, attualmente diciottesima a quota 25. La squadra guidata da Ottavio Palladini ha bisogno di una reazione per tornare a muovere la classifica e rilanciarsi nella corsa salvezza. Il 3-4-3 dovrebbe garantire maggiore presenza offensiva, con Eusepi e Konate riferimenti avanzati pronti a cercare il gol.

Le probabili formazioni di Guidonia-Sambenedettese — Il confronto si preannuncia combattuto, con il Guidonia deciso a sfruttare il fattore campo e la Sambenedettese determinata a giocarsi tutte le sue carte per portare via punti preziosi.

Guidonia (5-3-2): Mazzi, Errico, Esempio, Cristini, Zappella, Tascone, Santoro, Mastrantonio, Bernardotto, Spavone. Allenatore: Ciro Ginestra

Sambenedettese (3-4-3): Orsini, Tosi, Pezzola, Zini, Candellori, Bongelli, Touré, Zoboletti, Touré, Eusepi, Konate. Allenatore: Ottavio Palladini