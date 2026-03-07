derbyderbyderby streaming Guidonia-Sambenedettese streaming gratis: dove vedere la diretta tv live

La diretta streaming

Guidonia-Sambenedettese streaming gratis: dove vedere la diretta tv live

Guidonia-Sambenedettese streaming gratis: dove vedere la diretta tv live - immagine 1
Lo streaming gratis della gara di campionato Guidonia-Sambenedettese: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Carmine Panarella
Carmine Panarella

Il Girone B di Serie C mette di fronte Guidonia e Sambenedettese, protagoniste della sfida in programma domenica 8 marzo alle ore 17:30. I padroni di casa occupano la tredicesima posizione con 32 punti e cercano continuità per allontanarsi definitivamente dalle zone più delicate della classifica. La Sambenedettese, invece, è diciottesima a quota 25 e ha bisogno di punti pesanti per provare a risalire la graduatoria.

Hai tre possibilità per guardare la diretta tv live della partita Guidonia-Sambenedettese in streaming gratis:

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI GUIDONIA-SAMBENEDETTESE SU SISAL

GUARDA ORA LO STREAMING GRATIS DI GUIDONIA-SAMBENEDETTESE SU LOTTOMATICA

VUOI VEDERE LA DIRETTA STREAMING GRATIS DI GUIDONIA-SAMBENEDETTESE SU GOLDBET? CLICCA QUI

Dove vedere Guidonia-Sambenedettese in diretta TV e streaming LIVE

—  

La sfida sarà disponibile in diretta streaming sulle piattaforme Sisal, Lottomatica e Goldbet. Con un conto attivo oppure effettuando una scommessa è possibile accedere alla visione live senza costi aggiuntivi, oltre a consultare statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

streaming live
Streaming Live Gratis

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica

Partite in streaming live
Partite in streaming live

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet

Live Streaming
Live Streaming

Per seguire lo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere a Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Mantenere il conto attivo oppure effettuare una scommessa

  • Cercare Guidonia-Sambenedettese nel palinsesto Live

    • Il momento delle due squadre

    —  

    Il Guidonia, tredicesimo con 32 punti, arriva a questo appuntamento con l’obiettivo di consolidare la propria posizione di metà classifica. La formazione allenata da Ciro Ginestra dovrebbe schierarsi con un 5-3-2 che punta su solidità difensiva e ripartenze rapide, con Bernardotto e Spavone chiamati a sfruttare le occasioni create negli ultimi metri.

    Situazione più complicata per la Sambenedettese, attualmente diciottesima a quota 25. La squadra guidata da Ottavio Palladini ha bisogno di una reazione per tornare a muovere la classifica e rilanciarsi nella corsa salvezza. Il 3-4-3 dovrebbe garantire maggiore presenza offensiva, con Eusepi e Konate riferimenti avanzati pronti a cercare il gol.

    Le probabili formazioni di Guidonia-Sambenedettese

    —  

    Il confronto si preannuncia combattuto, con il Guidonia deciso a sfruttare il fattore campo e la Sambenedettese determinata a giocarsi tutte le sue carte per portare via punti preziosi.

    Guidonia (5-3-2): Mazzi, Errico, Esempio, Cristini, Zappella, Tascone, Santoro, Mastrantonio, Bernardotto, Spavone. Allenatore: Ciro Ginestra

    Sambenedettese (3-4-3): Orsini, Tosi, Pezzola, Zini, Candellori, Bongelli, Touré, Zoboletti, Touré, Eusepi, Konate. Allenatore: Ottavio Palladini

    Guarda ora Guidonia-Sambenedettese in diretta streaming gratis su Sisal.

    Vuoi vedere Guidonia-Sambenedettese gratuitamente in diretta TV live su Lottomatica? Clicca qui.

    Per seguire lo streaming gratis di Guidonia-Sambenedettese, è sufficiente registrarsi su Goldbet tramite il link dedicato.

    Leggi anche
    Cosenza-Altamura streaming gratis: diretta tv live e formazioni della partita
    NBA, Hawks-76ers: diretta tv e streaming live del match

    © RIPRODUZIONE RISERVATA