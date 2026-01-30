Guimaraes-Moreirense: Diretta live e streaming gratis

Vitória Guimarães–Moreirense è una partita che promette equilibrio e intensità

Stefano Sorce 30 gennaio - 02:02

La Primeira Liga accende il venerdì sera con la sfida tra Vitória Guimaraes-Moreirense, in programma il 30 gennaio 2026 alle ore 19:00. Allo Estádio D. Afonso Henriques si affrontano due squadre organizzate, con obiettivi diversi ma accomunate dalla necessità di continuità in questa fase della stagione.

Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l'account ed effettuato un primo deposito di almeno 10 euro, l'incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — Il Vitória Guimarães arriva a questo appuntamento con un quadro complessivamente positivo. La squadra ha ritrovato stabilità e può contare su una rosa quasi al completo, fattore non secondario in un campionato così intenso. Il rientro di elementi chiave dopo squalifica aumenta le soluzioni offensive e permette maggiore qualità tra le linee, mentre l’assenza di Rivas Viondi resta l’unica vera nota negativa.

Il Moreirense, invece, vive un momento più complesso sul piano delle rotazioni. L’assenza di Maracas in difesa obbliga a qualche adattamento, mentre a centrocampo continua a pesare l’infortunio di Vasco Sousa. Inoltre, la cessione del capocannoniere Schettine ha ridisegnato il reparto offensivo, affidando maggiori responsabilità a Semedo.

Le probabili formazioni di Guimaraes-Moreirense — Il Vitória Guimarães dovrebbe schierare Castillo tra i pali, con Maga, Nobrega, Abascal e Lebedenko in difesa. In mezzo al campo spazio a Nogueira e Mitrovic, mentre sulla trequarti agiranno Camara, Samu e Saviolo, a supporto di Ndoye.

Il Moreirense dovrebbe rispondere con Ferreira in porta, linea difensiva composta da Pinto, Michel, Batista e Martinez. A centrocampo Alanzinho, Assis e Alonso, con Travassos, Semedo e Bondoso nel tridente offensivo.

Vitória Guimarães (4-2-3-1): Castillo; Maga, Nobrega, Abascal, Lebedenko; Nogueira, Mitrovic; Camara, Samu, Saviolo; Ndoye

Moreirense (4-3-3): Ferreira; Pinto, Michel, Batista, Martinez; Alanzinho, Assis, Alonso; Travassos, Semedo, Bondoso.

