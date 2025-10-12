La decima giornata delle qualificazioni africane al Mondiale 2026 propone un confronto cruciale tra Guinea Equatoriale e Liberia, due nazionali ancora in lotta per un posto nella fase finale. La partita, in programma lunedì 13 ottobre alle 15:00, si giocherà in territorio equatoguineano, dove la formazione di casa cercherà di sfruttare al massimo il fattore campo per consolidare il proprio secondo posto nel girone. Con Bet365 puoi seguire Guinea Equatoriale-Liberia GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.
Lo streaming live
Guinea Equatoriale-Liberia, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming LIVE
Dove vedere Guinea Equatoriale-Liberia in diretta TV e in streaming LIVE—
Si tratta di un'opportunità per seguire la grande sfida delle qualificazioni africane al Mondiale 2026.
Il momento delle due squadre—
La Guinea Equatoriale si presenta all’appuntamento con un percorso convincente, costruito in gran parte tra le mura amiche. Con 3 vittorie su 4 gare interne nel girone, i "Nzalang Nacional" hanno mostrato una straordinaria compattezza difensiva: appena 5 gol subiti in 8 partite complessive, con una media di 0,5 reti concesse in casa nelle ultime 30 sfide ufficiali. Nonostante un lieve rallentamento nelle recenti uscite, solo una vittoria nelle ultime cinque partite, la squadra ha mantenuto equilibrio e organizzazione. Tuttavia, la vigilia di questo impegno è stata scossa dal caos legato al match non disputato contro il Malawi, annullato dopo che la squadra ha rifiutato di partire a causa di problemi organizzativi nel viaggio. L’episodio è costato caro al CT Juan Micha, sospeso e poi sollevato dall’incarico dalla federazione, mentre la FIFA ha assegnato la sconfitta a tavolino (3-0) e avviato un’indagine disciplinare.
La Liberia arriva a questa sfida con il morale risollevato dopo il successo interno per 3-1 contro la Namibia, ma il rendimento esterno continua a rappresentare il tallone d’Achille. In trasferta, infatti, la squadra di Ansumana Keita non ha ancora ottenuto vittorie nelle qualificazioni, raccogliendo appena 1 pareggio e 1 sconfitta nelle due gare disputate lontano da casa. Pur avendo realizzato lo stesso numero di reti della Guinea Equatoriale (9 gol), la nazionale liberiana ha subito 11 gol in 8 partite, segno di una retroguardia ancora troppo vulnerabile, soprattutto fuori dal proprio terreno.
Le probabili formazioni di Guinea Equatoriale-Liberia—
Guinea Equatoriale (4-2-3-1): Owono, Akapo, Coco, Obiang, Ndong, Balboa, Ganet, Miranda, Buyla, Iban Salvador, Nsue.
Liberia (4-3-3): Koulibaly, Kamara, Dweh, Swen, Dorley, Kenneh, Teah, Balde, Wilson, Swen, Balde.
