Il momento delle due squadre

La Guinea Equatoriale si presenta all’appuntamento con un percorso convincente, costruito in gran parte tra le mura amiche. Con 3 vittorie su 4 gare interne nel girone, i "Nzalang Nacional" hanno mostrato una straordinaria compattezza difensiva: appena 5 gol subiti in 8 partite complessive, con una media di 0,5 reti concesse in casa nelle ultime 30 sfide ufficiali. Nonostante un lieve rallentamento nelle recenti uscite, solo una vittoria nelle ultime cinque partite, la squadra ha mantenuto equilibrio e organizzazione. Tuttavia, la vigilia di questo impegno è stata scossa dal caos legato al match non disputato contro il Malawi, annullato dopo che la squadra ha rifiutato di partire a causa di problemi organizzativi nel viaggio. L’episodio è costato caro al CT Juan Micha, sospeso e poi sollevato dall’incarico dalla federazione, mentre la FIFA ha assegnato la sconfitta a tavolino (3-0) e avviato un’indagine disciplinare.