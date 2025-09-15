Hacken-Goteborg: dove vedere la gara in Diretta tv e in Streaming LIVE

L' Hacken è stato protagonista fin qui di un percorso altalenante. Dopo il roboante 8-0 in coppa contro Nässjö , è stato sconfitto in campionato 2-1 GAIS , ma si è prontamente riscattato con vittorie convincenti contro Värnamo (5-1) e Cluj (7-2 in Conference League).

Qui Goteborg

Goteborg reduce da un periodo molto positivo. 6° in classifica a quota 38 punti, ma non molto distante dalla zona europea (2° e 3° posto distano solo 2 lunghezze). Nelle ultime sei uscite tra campionato e coppa, infatti, la squadra di Billborn ha collezionato cinque vittorie e un pareggio. L'ultima sconfitta risale allo scorso 28 luglio.