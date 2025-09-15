Hacken-Goteborg: dove vedere la gara in Diretta tv e in Streaming LIVE

Hacken-Goteborg, 23° turno di Allesvenskan. Alla Bravida Arena c'è il derby di Goteborg: info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis
Dove vedere Hacken-Goteborg in Diretta TV e in streaming LIVE
—
HACKEN GOTEBORG DIRETTA TV STREAMING GRATIS ALLESVENSKAN LIVE- Scopriamo dove vedere il match valido per la ventitreesima giornata dell'Allesvenskan (Serie A svedese), Hacken-Goteborg, in programma lunedì 15 settembre alle ore 19:10. La gara sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.
Qui Hacken
—
L'Hacken è stato protagonista fin qui di un percorso altalenante. Dopo il roboante 8-0 in coppa contro Nässjö, è stato sconfitto in campionato 2-1 GAIS, ma si è prontamente riscattato con vittorie convincenti contro Värnamo (5-1) e Cluj (7-2 in Conference League).
In vista del sentissimo derby, mister Gustafson deve fare i conti con diverse assenze: Brice Wembangomo Jacob Barrett Laursen non prenderanno parte alla gara, out per problemi fisici. In dubbio anche le presenze di Mikkel Rygaard e Adam Lundqvist.
Qui Goteborg
—
Goteborg reduce da un periodo molto positivo. 6° in classifica a quota 38 punti, ma non molto distante dalla zona europea (2° e 3° posto distano solo 2 lunghezze). Nelle ultime sei uscite tra campionato e coppa, infatti, la squadra di Billborn ha collezionato cinque vittorie e un pareggio. L'ultima sconfitta risale allo scorso 28 luglio.
Hacken-Goteborg, probabili formazioni
—
BK HACKEN (4-2-3-1): Linde; Lindberg, Lode, Samuelsson, Lundqvist; Dahbo, Andersen; Svanbäck, Rygaard, Layouni; Dembe. Allenatore: Jens Otto Andreas Gustafsson
IFK GOTEBORG (4-3-3): Bishesari; Santos, Svensson, Erlingmark, Tolf; Thordarson, Kruse, Heintz; Alioum, Fenger, Clemmensen. Allenatore: Stefan Billborn