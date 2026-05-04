Poche certezze, pochi gol e tanta tensione. Halmstad e Brommapojkarna arrivano a questo incrocio con più dubbi che soluzioni, e proprio per questo la partita può diventare più complicata del previsto. Lunedì 4 maggio 2026, alle ore 19:00, l’Orjans Vall ospita una sfida tra due squadre che stanno faticando a trovare continuità, soprattutto in fase offensiva. I numeri parlano chiaro: poche reti segnate, produzione limitata e difficoltà nel costruire occasioni pulite. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI HALMSTAD-BROMMAPOJKARNA CLICCA SU BET365.

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Il momento delle due squadre

L’Halmstad è reduce da una sconfitta netta contro il Mjallby, una gara in cui ha prodotto pochissimo nonostante il tentativo di restare compatto. Il problema resta sempre lo stesso: si arriva poco davanti e quando succede manca precisione.

Il Brommapojkarna non sta molto meglio. La sconfitta contro il Vasteras ha confermato una squadra che prova a giocare di più, ma che continua a concedere troppo. Più iniziativa rispetto agli avversari, ma anche più fragilità nei momenti chiave.

Nei precedenti, il Brommapojkarna ha spesso avuto la meglio, ma l’ultimo confronto è finito senza reti. Un segnale che racconta bene il tipo di partita che ci si può aspettare anche stavolta.

Le probabili formazioni

L’Halmstad dovrebbe presentarsi con un 3-4-3 piuttosto diretto: Lykke tra i pali, difesa a tre con Gregor, Wallentin e Tougjas. Sugli esterni Boman e Kapsimalis, mentre in mezzo Allansson e Damnjanovic avranno il compito di dare equilibrio. In attacco spazio al tridente Arvidsson-Faraj-Liimatta.

Il Brommapojkarna risponde con un 4-2-3-1: Cavallius in porta, difesa a quattro con Timossi Andersson e Zandén sugli esterni. In mezzo Barslund e Ackermann, mentre sulla trequarti Hansen, Berg e Örqvist agiranno alle spalle di Isso.

Halmstad (3-4-3): Lykke; Gregor, Wallentin, Tougjas; Boman, Damnjanovic, Allansson, Kapsimalis; Arvidsson, Faraj, Liimatta.

Brommapojkarna (4-2-3-1): Cavallius; Timossi Andersson, Cotton, Troelsen, Zandén; Barslund, Ackermann; Hansen, Berg, Örqvist; Isso.

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