C’è aria di grande sfida a Stoccolma dove domenica 24 maggio, alle ore 14:00, andrà in scena uno dei derby più sentiti del calcio svedese. Alla 3Arena si affrontano Hammarby IF e AIK, due club con rivalità storica e obiettivi differenti in questa fase dell’Allsvenskan. I padroni di casa vogliono restare agganciati alle zone altissime della classifica, mentre gli ospiti cercano punti pesanti per rialzarsi dopo un avvio altalenante. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI HAMMARBY-AIK CLICCA SU BET365.

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Il momento delle due squadre

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L’Hammarby arriva al derby con numeri decisamente incoraggianti. La squadra biancoverde occupa il secondo posto con 17 punti raccolti in nove giornate e ha mostrato un calcio offensivo e intenso soprattutto davanti al proprio pubblico. Nonostante il ko contro il GAIS nell’ultimo turno, il gruppo ha continuato a produrre gioco e occasioni, confermando una chiara identità offensiva. I 21 gol segnati rappresentano uno dei migliori attacchi del campionato e il rendimento interno resta molto solido.

Dall’altra parte l’AIK sta vivendo un momento più complicato. I gialloneri hanno raccolto soltanto 9 punti nelle prime otto gare e faticano a trovare continuità nei risultati. Il pareggio contro il Vasteras ha lasciato sensazioni contrastanti: la squadra ha mostrato carattere, ma ancora una volta ha sofferto nella gestione della partita e nella fase difensiva. Servirà una prestazione di grande personalità per uscire indenni da un derby che può indirizzare il morale delle prossime settimane.

Probabili formazioni

L’Hammarby dovrebbe affidarsi a un 4-2-3-1 molto offensivo. In porta spazio a Warner Hahn, protetto dalla linea difensiva composta da Markus Karlsson, Victor Eriksson, Ibrahima Fofana e Frederik Winther. In mediana agiranno Tekie e Oscar Johansson, mentre sulla trequarti il talento e la fantasia saranno affidati a Madjed, Besara e Victor Lind alle spalle dell’unica punta Paulos Abraham.

L’AIK dovrebbe invece rispondere con un 4-3-3 più equilibrato. Nordfeldt guiderà la difesa, con Thychosen, Csongvai, Bergquist e Stanley Wilson davanti a lui. In mezzo al campo spazio a Besirovic, Geiger e Abdihakin Ali, mentre il tridente offensivo sarà formato da Ayari, Kevin Filling e Bersant Celina.

Hammarby (4-2-3-1): Hahn; Karlsson, Eriksson, Fofana, Winther; Tekie, Johansson; Madjed, Besara, Lind; Abraham.

AIK (4-3-3): Nordfeldt; Thychosen, Csongvai, Bergquist, Wilson; Besirovic, Geiger, Abdihakin Ali; Ayari, Filling, Celina.