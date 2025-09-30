La stagione di EuroLeague 2025/26 si apre con la sfida tra la squadra di Itoudis e quella di Penarroya. Gli israeliani debuttano nella massima competizione europea senza il fattore campo, mentre il Barça punta a ripartire forte

SOFIA, BULGARIA - 19 settembre 2025: Tomer Ginat, #41, posa durante il Media Day dell’EuroLeague 2025/2026 dell’Hapoel IBI Tel Aviv il 19 settembre 2025 a Sofia, Bulgaria. (Foto di Yulian Todorov/Euroleague Basketball via Getty Images)

Il momento delle due squadre — L’Hapoel arriva a questa sfida con entusiasmo, ma anche con diversi problemi. La squadra israeliana ha vinto 8 delle ultime 10 partite ufficiali e ha alzato l’EuroCup nella scorsa primavera, guadagnandosi così il pass per l’EuroLeague. Tuttavia, la situazione non è ideale: le partite casalinghe non si giocano a Tel Aviv ma in Bulgaria, privando il club del vero fattore campo. Inoltre, Yam Madar è infortunato, mentre alcuni nuovi arrivi devono ancora trovare la forma migliore. Vasilije Micic, Chris Jones ed Elijah Bryant sono le stelle sulle quali Dimitris Itoudis punta per sopperire alle difficoltà.

Il Barcellona deve assolutamente rialzarsi dopo una stagione da dimenticare, chiusa senza trofei e con l’eliminazione ai quarti di EuroLeague. Joan Penarroya è stato confermato, ma la società ha investito su innesti importanti come Tornike Shengelia e Will Clyburn. La squadra ha chiuso la preseason con tre vittorie consecutive, segnale incoraggiante. Il potenziale offensivo resta alto, ma l’età media elevata e i problemi fisici dei veterani rendono incerto il cammino a lungo termine.

I probabili quintetti base di Hapoel-Barcellona — Hapoel: Bryant, Ginat, Micic, Oturu, Wainright. Coach: Itoudis.

Barcellona: Hernangomez, Shengelia, Clyburn, Punter, Laprovittola. Allenatore: Penarroya.