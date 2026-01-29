Hapoel-Bayern: dove vedere l’Eurolega in Streaming e in TV

Hapoel-Bayern: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis dell'Eurolega su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 29 gennaio 2026 (modifica il 30 gennaio 2026 | 01:09)

Alla Menora Mivtachim Arena, Hapoel Tel-Aviv ospita il Bayern Monaco in una sfida che promette intensità e ritmo alto. Entrambe le squadre sono in piena lotta per le posizioni di vertice in Eurolega e cercano conferme sul campo.

La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Qui Hapoel — L'Hapoel Tel-Aviv è reduce dalla sconfitta di misura contro Partizan Belgrado (104-101) e punta su intensità difensiva e transizioni rapide. Vasilije Micić guida il gioco, supportato da Elijah Bryant e Antonio Blakeney, mentre Daniel Oturu è fondamentale a rimbalzo.

Qui Bayern — Il Bayern Monaco viene dalla vittoria contro Valencia (93-89) e si presenta con un gioco più strutturato, gestione attenta dei possessi e capacità di trovare punti da più soluzioni. Andreas Obst e Justinian Jessup sono le principali minacce offensive, mentre Johannes Voigtmann controlla il pitturato.

