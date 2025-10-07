Hapoel Tel Aviv-Maccabi Tel Aviv: diretta TV e streaming LIVE del match

Il derby israeliano in Eurolega in programma mercoledì 8 ottobre. Ecco come vederlo

Michele Massa 7 ottobre - 12:48

In Eurolega mercoledì 8 ottobre è in programma il delicatissimo derby israeliano tra Hapoel e Maccabi Tel Aviv. Una partita che ha tanto anche di politico.

Il momento delle due squadre — La prima settimana di Eurolega si è chiusa venerdì per le due squadre israeliane, Hapoel Tel Aviv e Maccabi Tel Aviv.Le new entry del torneo hanno iniziato con due successi, mentre i campioni storici hanno dovuto fare i conti con due battute d’arresto.

Il Derby di Tel Aviv andrà in scena mercoledì, in occasione della terza giornata, e arriva in un momento di totale cambio di equilibri nel basket israeliano. Dopo le prime due sfide della stagione, la situazione appare capovolta: il Maccabi, ex campione d’Europa, il club più titolato e facoltoso del Paese, nonché socio fondatore dell’Eurolega, sta attraversando una fase di profonda crisi.

Una crisi legata a diversi fattori: le conseguenze della guerra del 7 ottobre 2023, l’impossibilità di disputare gare casalinghe in Israele e il crollo nelle vendite degli abbonamenti.

Dall’altra parte della città, invece, cresce l’entusiasmo attorno all’Hapoel Tel Aviv. Squadra di proprietà dei tifosi e oggi sostenuta dall’imprenditore Ofer Yannay, a capo della principale azienda israeliana di energia rinnovabile.Giunto al secondo anno di gestione, Yannay ha già portato l’Hapoel alla vittoria dell’EuroCup e ora punta a spingersi il più lontano possibile in Eurolega, consolidando l’ascesa del club nel panorama europeo.