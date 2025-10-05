Il mese di ottobre porta con sé importanti match della League Two inglese, in un momento in cui la classifica inizia a delinearsi con equilibri ben definiti. Lunedì 6 ottobre alle ore 21:00 si gioca la gara tra Harrogate e Crewe, che può risultare decisiva per gli obiettivi di entrambi i club. I tre punti in palio potrebbero dare una decisiva svolta alla squadra vincente in questo momento della stagione. Con Bet365 puoi seguire Harrogate-Crewe GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.
Harrogate-Crewe, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming LIVE
Il momento delle due squadre—
Sedicesimo posto con 14 punti conquistati per i padroni di casa: l'Harrogate ha avuto un inizio di stagione complicato in cui è mancata la continuità. C'è tutto il tempo per aggiustare il tiro, ma la prossima gara casalinga impone già di evitare passi falsi che potrebbero compromettere questa prima parte di campionato. Situazione abbastanza simile per gli ospiti: il Crewe si trova all'ottavo posto con appena due punti in più. Anche in questo caso la ricerca della continuità di prestazioni e risultati è il mantra in vista di questa e delle prossime partite.
Le probabili formazioni di Harrogate-Crewe—
Harrogate (4-2-3-1): Oxley, Slater, Bradbury, Burrell, Asare, Fox, Sutton, McAleny, Taylor, Duke-McKenna, Bennet. Allenatore: Simon Weaver
Crewe (4-2-3-1): Booth, Finney, Demetriou, Golding, Billington, Thomas, Sanders, Angius, Holicek, O'Reilly, March. Allenatore: Lee Bell
