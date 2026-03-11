derbyderbyderby streaming Hawks-Nets streaming gratis: dove vedere la NBA in diretta tv live

Lo streaming gratis della gara di NBA Hawks-Nets: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Carmine Panarella
Carmine Panarella

La sfida NBA tra Hawks e Nets si gioca nella notte tra giovedì 12 marzo e venerdì 13 marzo alle ore 00:30. Gli Hawks cercano continuità in casa per consolidare la propria posizione in Eastern Conference, mentre i Nets puntano a una vittoria esterna per scalare la classifica e rafforzare il proprio morale.

Hai tre possibilità per guardare Hawks-Nets in streaming gratis:

Dove vedere Hawks-Nets in diretta TV e in streaming LIVE

La diretta di Hawks-Nets è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati: aprendo un nuovo conto tramite il link dedicato e mantenendo il conto attivo oppure effettuando una scommessa, si ottiene accesso allo streaming live del match e a statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.

Attivando un account su Sisal, Lottomatica o Goldbet, è possibile seguire gratuitamente la diretta di Hawks-Nets.

Come accedere allo streaming:

  • Registrarsi o accedere al conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Mantenere attivo il conto oppure effettuare una scommessa

  • Cercare Hawks-Nets nel palinsesto Live

    • Il momento delle due squadre

    Gli Hawks proveranno a sfruttare velocità e gioco perimetrale per imporre il proprio ritmo.

    I Nets punteranno sulla capacità di controllo del gioco e sulla solidità offensiva per ribaltare la partita a proprio favore.

