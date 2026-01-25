La notte NBA si accende alla State Farm Arena, dove gli Atlanta Hawks ospitano gli Indiana Pacers in una sfida che mette di fronte due squadre in momenti molto diversi della stagione. Il match si giocherà nella notte tra lunedì 26 gennaio e martedì 27 gennaio alle ore 01:30, con Atlanta chiamata a consolidare la propria posizione in zona play-in e Indiana alla ricerca di segnali positivi in una stagione fin qui complicata.
La diretta streaming
Hai tre possibilità per guardare Hawks-Pacers in streaming gratis:
La diretta della partita è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Aprendo un nuovo conto tramite i link dedicati e effettuando un deposito minimo di 10 euro, è possibile accedere allo streaming live dell’evento e a un ricco palinsesto NBA, oltre a statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori. Una soluzione ideale per seguire la sfida comodamente da qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento. Con un account attivo su Sisal, Lottomatica o Goldbet è dunque possibile assistere gratuitamente alla diretta live di Hawks-Pacers.
Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
Gli Atlanta Hawks si presentano a questo appuntamento da decimi nella Eastern Conference con un record di 22 vittorie e 25 sconfitte. La squadra di casa punta a sfruttare il fattore campo per restare agganciata alla zona play-in e dare continuità ai risultati, facendo leva su ritmo e qualità offensiva.
Situazione più complessa per gli Indiana Pacers, attualmente quattordicesimi nella Eastern Conference con 11 vittorie e 35 sconfitte. Gli ospiti arrivano ad Atlanta con l’obiettivo di interrompere una stagione difficile e trovare risposte soprattutto sul piano dell’atteggiamento e dell’intensità.
