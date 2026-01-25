Dove vedere Hawks-Pacers in diretta TV e streaming gratis

La diretta della partita è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Aprendo un nuovo conto tramite i link dedicati e effettuando un deposito minimo di 10 euro, è possibile accedere allo streaming live dell’evento e a un ricco palinsesto NBA, oltre a statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori. Una soluzione ideale per seguire la sfida comodamente da qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento. Con un account attivo su Sisal, Lottomatica o Goldbet è dunque possibile assistere gratuitamente alla diretta live di Hawks-Pacers.