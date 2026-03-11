La sfida NBA tra Heat e Bucks si gioca nella notte tra giovedì 12 marzo e venerdì 13 marzo alle ore 00:30. I Heat cercano continuità e punti preziosi in casa per consolidare la posizione in Eastern Conference, mentre i Bucks puntano a una vittoria esterna per rafforzare la propria corsa ai playoff e mantenere il ritmo con le prime posizioni.