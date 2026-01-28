Heat-Magic: dove vedere la NBA in Streaming e in Tv

Heat-Magic: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della NBA su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Sfida tutta della Eastern Conference tra Orlando Magic e Miami Heat, un derby della Florida che mette in palio punti pesanti e spunti interessanti anche in ottica betting. Le quote sorridono leggermente a Miami, favorita grazie al fattore campo e a un momento complessivamente più solido, ma Orlando arriva con la voglia di confermare quanto di buono fatto negli ultimi precedenti diretti.

Qui Orlando Magic — Gli Orlando Magic attraversano una fase complicata, con quattro sconfitte consecutive che hanno rallentato il loro cammino. Nell’ultima uscita è arrivato un ko in trasferta contro Cleveland, nonostante una prestazione individuale di alto livello di Paolo Banchero, autore di 37 punti. Il rendimento offensivo resta discontinuo e lontano dal Kia Center la squadra fatica a mantenere efficienza, soprattutto nella metà campo difensiva, dove concede troppo ritmo agli avversari.

Qui Miami Heat — Situazione più positiva per i Miami Heat, reduci da due vittorie consecutive, l’ultima ottenuta in trasferta contro Phoenix. La squadra di Miami sta trovando un buon equilibrio tra attacco e difesa, con Bam Adebayo punto di riferimento sotto canestro e un contributo sempre più consistente da parte del supporting cast. Al Kaseya Center gli Heat mostrano maggiore solidità e, forti del fattore campo, partono con i favori del pronostico in questo confronto.

