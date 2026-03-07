La serata NBA di domenica 8 marzo alle ore 23:00 propone la sfida tra Heat e Pistons , incontro tra due squadre dell’Eastern Conference: il Heat cerca continuità e punti preziosi per consolidare la propria posizione, mentre i Pistons puntano a sorprendere in trasferta e rafforzare la propria classifica.

Dove vedere Heat-Pistons in diretta TV e in streaming LIVE

La diretta di Heat-Pistons è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati: aprendo un nuovo conto tramite il link dedicato e mantenendo il conto attivo oppure effettuando una scommessa, si ottiene accesso allo streaming live del match e a statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.