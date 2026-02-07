Heidenheim-Amburgo è una sfida chiave della 21ª giornata di Bundesliga con punti pesantissimi in palio per la lotta salvezza

Stefano Sorce 7 febbraio - 01:28

La 21ª giornata di Bundesliga propone uno scontro diretto delicatissimo in chiave salvezza tra Heidenheim-Amburgo. Il match si gioca sabato 7 febbraio 2026 alle ore 15:30 alla Voith-Arena, con entrambe le squadre chiamate a fare punti pesanti per evitare di scivolare ulteriormente verso la zona retrocessione.

Come arrivano le due squadre — L’Heidenheim è fanalino di coda della Bundesliga con 13 punti e arriva da due sconfitte consecutive. L’ultimo ko, però, contro il Borussia Dortmund (3-2) ha lasciato sensazioni meno negative del previsto: la squadra di Frank Schmidt ha giocato con coraggio e organizzazione, crollando solo nella ripresa. Il vero problema resta la difesa, la più battuta del campionato con 45 gol subiti, ma qualche segnale positivo arriva dal centrocampo, dove Julian Niehues è in uno stato di forma eccellente (3 gol nelle ultime 3 gare da titolare)

Situazione meno drammatica ma comunque delicata per l’Amburgo, tredicesimo con 19 punti. I biancorossi arrivano da tre pareggi consecutivi, l’ultimo dei quali prestigioso contro il Bayern Monaco (2-2). Il problema dell’HSV è la mancanza di continuità nei risultati: si muove la classifica, ma senza mai dare lo strappo decisivo. Questo rende lo scontro con l’ultima in classifica uno snodo fondamentale per evitare di rientrare pienamente nella bagarre salvezza. Occhi puntati su Fabio Vieira, sempre più leader tecnico: qualità, visione e inserimenti lo rendono l’uomo più pericoloso.

Le probabili formazioni di Heidenheim-Amburgo — Schmidt dovrebbe confermare il 3-4-2-1, con Ramaj tra i pali e una difesa a tre guidata da Mainka. In mezzo al campo Niehues e Dorsch garantiscono inserimenti e fisicità, mentre Dinkçi e Ibrahimović agiranno alle spalle dell’unica punta Pieringer.Amburgo schierato con il 3-4-3, puntando su equilibrio e qualità. Heuer Fernandes in porta, linea difensiva a tre e centrocampo con Sambi Lokonga. Davanti, Fabio Vieira sarà il riferimento creativo alle spalle di Otele e Konigsdörffer.

Heidenheim (3-4-2-1): Ramaj; Mainka, Gimber, Siersleben; Busch, Niehues, Dorsch, Behrens; Dinkçi, Ibrahimović; Pieringer.

Amburgo (3-4-3): Heuer Fernandes; Omari, Vušković, Elfadli; Jatta, Sambi Lokonga, Remberg, Muheim; Vieira, Otele, Konigsdörffer.

