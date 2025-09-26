Heidenheim-Augsburg: dove vedere la partita in diretta TV e in streaming LIVE

Due squadre in crisi si affrontano in Bundesliga: i padroni di casa vogliono riscattarsi dopo uno start difficile, mentre gli ospiti cercano punti preziosi con Essende e Rieder in evidenza

Stefano Sorce 26 settembre 2025 (modifica il 26 settembre 2025 | 17:10)

La Voith-Arena di Heidenheim, sabato 27 settembre alle ore 15.30, ospiterà il match di Bundesliga tra due squadre in difficoltà: Heidenheim e Augsburg. Gli uomini di Frank Schmidt vogliono rompere il lungo digiuno di punti, mentre i ragazzi di Wagner cercano di riprendere fiducia dopo tre sconfitte consecutive. La sfida si preannuncia intensa, con entrambe le difese vulnerabili e la possibilità di assistere a diverse reti.

Dove vedere Heidenheim-Augsburg in diretta TV e in streaming LIVE — Vuoi vivere l’atmosfera della Bundesliga come se fossi sugli spalti? La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti la grande sfida della Bundesliga direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati ora su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Heidenheim-Augusta in diretta live.

Samuel Essende del FC Augsburg corre con il pallone durante la partita di Bundesliga tra Bayer 04 Leverkusen e FC Augsburg alla BayArena il 26 aprile 2025 a Leverkusen, Germania. (Foto di Lars Baron/Getty Images)

Il momento delle due squadre — La formazione di casa ha raccolto zero punti nelle prime quattro giornate, segnando appena due reti e subendone nove. La squadra soffre soprattutto nei secondi tempi e non ha ancora sfruttato il fattore campo. La cessione di Leo Scienza senza un sostituto di peso ha ulteriormente complicato la situazione. Nonostante tutto, i biancorossi hanno dimostrato di poter sorprendere, come evidenziato dal 4-0 inflitto all’Augusta nella scorsa stagione.

Dopo la vittoria all’esordio sul Friburgo, la squadra di Wagner ha subito tre sconfitte consecutive, con 7 gol segnati e 10 subiti. Fuori casa però il rendimento è migliore, e i bookmakers la vedono leggermente favorita per la propensione a gestire meglio le trasferte rispetto al pessimo avvio dell’Heidenheim. Il morale è instabile, ma il match rappresenta un’opportunità per allontanarsi dalle zone basse della classifica.

Probabili formazioni — Heidenheim (4-2-3-1): Ramaj; Haktab, Mainka, Gimber, Foehrenbach; Dorsch, Kerber; Schoeppner, Ibrahimovic, Honsak; Kaufmann. Allenatore: Schmidt.

Augsburg (4-2-3-1): Dahmen; Matsima, Zesiger, Schlotterbeck, Wolf; Jakic, Massengo; Fellhauer, Rieder, Claude Maurice; Essende. Allenatore: Wagner.